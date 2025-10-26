Elecciones 2025: Manuel Adorni dijo que no ve estas votaciones como un plebiscito a Javier Milei

El vocero presidencial Manuel Adorni votó este mediodía y consideró que la «gente tiene que elegir que ideas y que país quiere». Remarcó que luego de las elecciones «todo va a seguir tal cual venía ocurriendo». Además, sostuvo que estos comicios no son plebiscito al Gobierno nacional.

«Es una elección de legisladores, no lo veo como un plebiscito, la gente va a elegir que cámara quieren», sostuvo el legislador porteño electo tras emitir su voto en una escuela del barrio de Parque Chacabuco.

Consultado sobre el día después de estas elecciones, respondió: «Mañana va a seguir todo tal como venía ocurriendo. El plan económico está determinado, basta de fantasmas».

En ese marco, Adorni sostuvo que «la gente tiene que votar, tiene que participar» y destacó el nuevo sistema de Boleta Única de Papel (BUP).

Durante su charla con los periodistas, un hombre, a la distancia, le propinó críticas a los gritos, ante lo que Adorni respondió con carcajadas y señaló: «Usa términos del siglo 19».

«Época de cambios importantes», dijo Francos en estas elecciones 2025

El Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, emitió su voto este domingo en horas del mediodía y vaticinó que, como lo anticipó el presidente, Javier Milei, “se viene una época de cambios importantes”.

Consultado acerca de posibles nombramientos en el Gabinete, aclaró que no está en condiciones de anticiparlo porque “es el Presidente quien decide todo”.

De hecho, hay cuatro nombramientos que realizar y lo comunicará a su debido tiempo”, agregó.

Noticias Argentinas