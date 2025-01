La secretaria de Ambiente rompió el mutismo y habló del traslado de residuos de Comarsa

La secretaria de Ambiente de la Provincia de Neuquén, Leticia Esteves, se pronunció públicamente por primera vez respecto al traslado de los residuos especiales acumulados en la planta de Comarsa, ubicada en el Parque Industrial Oeste de Neuquén.

En declaraciones que difundió la página oficial de noticias del gobierno provincial, la funcionaria aseguró que las tareas se están realizando «bajo estrictos controles legales y técnicos», y remarcó «la seriedad del proceso y rechazando cualquier tipo de espectáculo mediático».

«Nosotros estamos resolviendo los problemas, no haciendo circo», enfatizó Esteves, refiriéndose al plan de traslado aprobado en octubre del año pasado mediante una resolución de su cartera.

Este diario publicó un informe a partir de que trascendió que el traslado de los residuos del Parque Industrial Neuquén hacia Añelo a la sede de Indarsa, una de las tres tratadoras de basura petrolera.

La Defensoría de Pueblo de Neuquén dejó trascender que se hacía en forma secreta porque, de hecho, no se había contestado un pedido de informes que habían realizado en función de que la montaña de residuos petroleros están a pocos metros de las nuevas urbanizaciones de la meseta que impulsa el intendente Mariano Gaido.

Este documento de Ambiente establece el retiro de 210.000 metros cúbicos de residuos contaminantes en un plazo de 24 meses, con un mínimo de 17.500 metros cúbicos bimestrales. No obstante, este plan no incluye los 31.000 metros cúbicos almacenados en biopilas dentro del mismo predio.

Esteves subrayó que «el traslado de los residuos especiales o peligrosos no se puede hacer de manera clandestina porque hay una normativa que cumplir«.

Según explicó, las empresas involucradas deben cargar manifiestos que detallen los camiones autorizados y las plantas tratadoras que recibirán el material, garantizando la trazabilidad del proceso.

Además, Comarsa tiene la obligación de contratar un seguro de caución que asegure el cumplimiento efectivo de los plazos y condiciones estipulados en la resolución.

La funcionaria destacó que la supervisión es integral. «La provincia no traslada nada. Lo hacen las empresas. Nosotros estamos controlando que se haga todo conforme la ley establece, habilitándole los camiones y demás», afirmó.

Enfatizó que no existe margen para irregularidades. «Están haciendo todo como corresponde, no hay nada clandestino. No se podría hacer de manera clandestina porque estaríamos cometiendo un delito», agregó.

Por otro lado, Esteves explicó que la resolución vigente permite el retiro de los residuos, pero no autoriza el cierre inmediato de la planta.

«Una vez que los saquen, nosotros vamos a analizar en qué situación queda ese terreno y qué hay que sanear para hacer el cierre total de esa planta. Lo estamos haciendo por etapas», detalló.

Aseguró que el monitoreo continuará hasta que se garantice la remediación del lugar.

El documento que regula el traslado deja claro que cualquier incumplimiento en los plazos o condiciones establecidos dará lugar al inicio de actuaciones sumariales, conforme al régimen de sanciones previsto en la Ley 1875 y su reglamentación.

En el balance de gestión del año pasado, el gobernador Rolando Figueroa asumió el papel de vocero de la secretaria de Ambiente e indicó que hacían el traslado en silencio y contrastó esa acción con la inacción del gobierno de Omar Gutiérrez.

El traslado de estos materiales representa un desafío logístico y ambiental que, según la funcionaria, se está abordando con «firmeza y transparencia».