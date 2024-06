La tasa vial hizo caer las ventas de combustibles en San Martín de los Andes: ¿podría pasar en Neuquén?

A un día de que las estaciones de servicio de Neuquén capital comenzaron a ser notificadas por el municipio para que implementen en la inmediatez la tasa vial del 4,5% sobre cada litro de combustible vendido, en concepto de aporte para el servicio de transporte, San Martín de los Andes revela resultados negativos en el primer mes de aplicación de la medida.

Diario RÍO NEGRO conversó con algunos de los estacioneros de la localidad turística y compartieron que desde el 3 de mayo, día en el que se aplicó la medida «se registró una baja en la venta de combustibles».

Según relataron, en algunos casos se percibieron caídas de hasta el 15% en el volumen de naftas y diésel expendidos. «La experiencia no es para nada positiva, incluso no solo para nosotros sino también para los clientes, que obviamente no están de acuerdo con un aumento de este tipo», relató el responsable de una de las estaciones de San Martín.

«Tenemos que vender el diésel premium 43 pesos más caro, es lógico el descontento», contó y detalló que desde la empresa solicitaron a la central proveedora que especifiquen el el tíket el concepto de tasa.

«Hoy nuestros clientes tienen discriminado el ítem de Impuesto a la tasa vial, consideramos que es justo que sepan cuando pagan, qué es lo que pagaron», argumentó.

Con la tasa, los clientes de San Martín pagan $828 la nafta súper; $1027 la nafta premium; $1058 el diésel común y $1305 el diésel premium.

El impacto del «efecto frontera» en las ventas de combustibles en San Martín de los Andes

Consultados por las causales de la baja en las ventas y qué implicancia tuvo la tasa recientemente incorporada, los expendedores explicaron que «hay una relación directa». Si bien la temporada de verano es la que históricamente genera mayores ganancias por volumen de venta, incluso ocasionando desabastecimiento en las tres estaciones disponibles «la tasa trajo un efecto frontera perjuicioso».

Los comerciantes explicaron que este proceso generó que muchos de los clientes importantes decidan cargar combustibles en otras localidades. «Nosotros tenemos registradas empresas que dejaron de venir para cargar en Junín, tal vez a un auto no le implica mucha diferencia la tasa, pero a los camioneros si», relató uno de los empresarios.

El denominado «efecto frontera» invita al usuario a buscar los lugares donde se pueda llenar un tanque por menos dinero. «Hay empresas de turismo y viajantes habituales que pasan de largo y eligen cargar en Villa La Angostura, otro municipio que al igual que Junín no tienen esta tasa», resaltó.

Esta nueva configuración en el comportamiento del consumidor turista o mayorista, podría tener una réplica en Neuquén capital, que convivirá con dos ciudades cercanas que aún no confirmaron una pronta aplicación de la tasa. Es el caso de Plottier y en Río Negro en Cipolletti, donde hubo un visto bueno en el Concejo Deliberante pero aún no se hizo efectivo.

Centenario en cambio informó en las últimas horas que desde la próxima semana también imputará el impuesto en los combustibles.

Cómo le cobra la municipalidad de San Martín a las estaciones la nueva la tasa vial

El relevamiento hecho por este medio, describe que el procedimiento de cobro de la tasa vial por parte del gobierno local a las estaciones de servicio comienza con una declaración jurada mensual. La misma tiene un plazo máximo para presentarse y en la misma se debe especificar el total de combustible (naftas y diésel) vendidos y el monto recaudado.

En este punto se aclara que todo lo declarado es en concepto del precio de combustible neto, sin los otros impuestos nacionales aplicados al valor total. A ese monto crudo, se se le aplica el 4,5% de la tasa vial y se abona al municipio.

Este criterio tiene que ver con el cálculo de la tasa vial. Como lo explicó en otra nota Diario RÍO NEGRO el precio de los combustibles que se ve en las pantallas de los surtidores contempla varios ítems, muchos de ellos impositivos. Es decir, a la base de cada fluido se le debe sumar el Impuesto al Valor Agregado (IVA), el impuesto al dióxido de carbono, el impuesto a los combustibles líquidos y otros que terminan en AFIP. La tasa municipal vial se calculará sobre el precio del combustible sin esos impuestos nacionales.