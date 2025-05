Gerardo Romano opinó sobre el cruce entre Ricardo Darín y Julio Chávez: «Debería meterse la lengua en otro …» 

Gerardo Romano no tuvo filtros a la hora de criticar a Julio Chávez tras su polémica opinión sobre Ricardo Darín. El actor reconoció, además, que el protagonista de El Eternauta (Netflix) tiene un talento único, que es el de superarse permanentemente.

¿Qué dijo Gerardo Romano sobre la polémica entre Ricardo Darín y Julio Chávez?

Entrevistado en el programa Sola en los bares (Conexión Abierta), el actor sentó una clara posición en el entredicho entre Darín y Chávez. Consultado por Karim González respecto de cómo se lleva con sus colegas en general, Gerardo Romano señaló en primer lugar: «Tengo admiración, no soy envidioso, de lo que más trato de huir es de esa codicia natural que propicia el neoliberalismo, que seamos explotadores, competitivos con el otro y lo excluyamos».

Respecto de la caracterización que hizo Chávez de Darín en relación con una supuesta «habilidad social», Romano fue contundente: «Me parece un eufemismo para decirle a alguien que le fue bien por tu inteligencia para trazar relaciones y manejarte con las relaciones y que conseguiste, de un modo no del todo santo, el lugar que tenés».

«Es un pensamiento para que lo diga un actor… debería meterse la lengua en otro agujero. No me parece adecuado, sobre todo con el estropillo que está haciendo el Eternauta», agregó el actor.

Luego, Gerardo Romano opinó de la extraordinaria carrera de Ricardo Darín, donde el actor demuestra cómo se supera proyecto a proyecto: «Si vos tenés la carrera de Darín decís, mirá, se terminó, no puede haber algo más esplendoroso».

En este sentido señaló: «Lo más alto que hay en la Argentina es el Aconcagua, 6.900 metros, cuando resulta que estás arriba del Aconcagua tenés una montaña de 7.000 metros, el Everest y el tipo se sube. La verdad que esa sí que es una carrera».

«Lo que le falló, me parece, a Julio es que habló de inteligencia social, que es un concepto medio choto, ahí habría que sacudirle un poco las ideas. La inteligencia es una capacidad intelectual personal que tiene cada uno. Mucha, poca, ninguna. Pero social es como que la inteligencia que nos pertenece fuera patrimonio de los demás», se explayó Romano volviendo al tema Chávez-Darín.

Para sostener sus palabras, el actor contó una anécdota sobre Ricardo que lo pinta en cuerpo entero y demuestra por qué ocupa un lugar destacado que se ganó dentro de la industria del cine: «Cuando filmamos con Darín en Ushuaia, ‘La Fuga’ con Miguel Ángel Solá me acuerdo que era invierno, estábamos en un buen hotel, pero que teníamos que ir a filmar todos los días a la cárcel de Ushuaia».

Y continúo: «¿Te imaginas lo que te cag… de frío en una cárcel en Ushuaia? Me llamaban y decían ‘vamos a hacer la escena de la ducha’, pero el agua está muy fría, era un hincha pelotas yo. Ricardo se metió bajo el agua fría y se cag… de frío, estuvo tres o cuatro horas bajo la ducha fría en Ushuaia haciendo escenas».

«Darín se la bancó. Y yo veía la carita de Carlitos Mentasti, se le hacía el signo pesos de la escena que estaba viendo y de cómo el actor se estaba rompiendo el traste por hacerla, sacarla adelante. Poniéndose la camiseta de la película», cerró Gerardo Romano.

¿Qué pasó entre Ricardo Darín y Julio Chávez?

Julio Chávez y Ricardo Darín protagonizaron una de las batallas mediáticas más inesperadas del año luego de que se tiraran algunos palitos en distintas entrevistas. Todo comenzó cuando el protagonista de La Ballena dio una entrevista para Infobae y expresó: «Si tuviera que robarle un talento a Darín sería la sociabilidad que tiene. El charme, el handycap que tiene para ciertas cuestiones, que hay que tenerlo. Yo eso no lo tengo y a veces se lo envidio. No importa si su simpatía es de verdad o no. Lo importante es lo bien que lo actúa».

Además, aseguró que no lo conocía y recordó cuando quedó fuera de Relatos Salvajes porque no «iba a estar después de Darín» en el cartel promocional.

Mientras tanto, el actor de El Enternauta expresó a modo de indirecta: «A mí me gustan los actores y las actrices que cuando actúan me cuentan una historia, no me interesa ver piolines de supuestas destrezas. Muchos creen que para actuar bien hay que subir veinte kilos (como Julio en La Ballena), interpretar a un parapléjico o aparecer con una cicatriz enorme».

Y, luego, declaró en Intrusos (América TV): «Yo no tengo ningún inconveniente con él. No sé qué le pasó, no solo yo, nadie lo sabe. Escuché lo que dijo, tiene un tufillo a cierta ironía pero tampoco se lo puede acusar de despectivo porque se supone que es un elogio. Los más malos podemos ingerir que se trata de una ironía. Me resulta raro que diga que no me conoce, yo lo conozco hace 50 años».