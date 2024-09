La UNCo no llega a fin de año para pagar la luz y el gas de los medidores que tiene en Neuquén

La rectora de la Universidad Nacional del Comahue, Beatriz Gentile, solicitó consideración a la cooperativa CALF porque con los recursos que envía Nación, a la institución no le alcanza para pagar la luz. Según lo expresó, la partida destinada a la energía eléctrica es 100 millones menos de la facturación prevista.

La Universidad tiene un gasto de luz estimado en 742 millones de pesos. La partida enviada por Nación, apenas supera los 640 millones, se indicó. La novedad se conoció en un acto público en el que se encontraron las autoridades universitarias con las del Consejo de Administración de CALF, que fue quien recibió el pedido.

La casa de altos estudios recibe el respaldo de la ciudad, que se plasmó no solo en convenios con el intendente Mariano Gaido, sino en aportes para el comedor o la eximición de las tasas. La UNCo no paga ni la tasa CAN (que para grandes usuarios asciende a más de $170.000 por mes) ni las tasas de la construcción, en tanto quedó exenta de las deudas contraídas desde la gestión anterior, por la edificación de nuevas facultades, salones, bibliotecas y ampliaciones de aulas.

Pero las boletas de luz se han transformado en un problema. El campus Neuquén, con la sede central y sus diversas instalaciones, tiene 15 medidores, con un gasto de 42 millones de pesos. Las otras 8 delegaciones de la UNCo, involucran un presupuesto de 23 millones de pesos.

La boleta de luz de uno de los medidores es llamativa: la estación de bombeo sobre el río Neuquén, que provee de agua cruda para el riego de toda la universidad, tiene peso propio: se lleva 30 millones de los 42 que consumen el resto de los edificios.

El bombeo

La universidad tiene una estación de bombeo sobre el río Neuquén en las inmediaciones del Rincón Club de Campo, que toma agua del río Neuquén que se va a un tanque de reserva ubicado en la zona de Parque Norte, dentro del predio de la UNCo. El destino es para riego del campus universitario.

La bocatoma en el río Nequuén

Como todas las universidades nacionales se vieron perjudicadas porque se les prorrogó el presupuesto del año pasado y se aplicó para este año, con lo que quedó para que en forma discrecional el gobierno nacional amplíe o mantenga las partidas.

El viernes 30 de agosto, sesionó en Santa Rosa, provincia de La Pampa, el 92° Plenario de Rectoras y Rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) que aprobó un presupuesto general para el año 2025 que contempla el desfase por la prórroga del año pasado.

Se pretende que el presupuesto equivalga al 1% del PBI, dado que hoy oscila entre un 0,23 y 0,33 % porque hace 10 años se invertía en Educación poco menos de un 6% del PBI. Se trata de un rango general que ahora deberá ser analizado por las autoridades federales, la secretaría de Políticas Universitarias, que deberá incorporar la cifra en el proyecto de presupuesto a enviar al Congreso.

Presupuesto flaco

El 5 de julio la UNCo recibió el incremento de la cuota para financiamiento de servicios que significó una equiparación con la UBA que había sido beneficiada con un aumento del 270% sin que este reconocimiento sea para todas las casas de altos estudios del país.

Para las finanzas universitarias significó salir a flote de las deudas por luz y gas que habían acumulado durante la primera parte del año y no les permitió hacer frente a otros gastos que se atendían con ese fondo como las becas.

En términos políticos, se había resuelto una marcha federal este mes para reclamar mayor presupuesto educativo a la par que el Congreso Nacional trata la ley de financiamiento universitario que significa un incremento de las partidas para pago no solo de servicios sino también de sueldos a docentes e investigadores.

Con la pauta de inflación y el incremento tarifario, la UNCo estaría dejando de pagar la luz, el agua y el gas porque no alcanzaría con la cuota de fondos de funcionamiento que recibieron. La UNCo está considerado como gran usuario, por lo que se le retiró de la tarifa el subsidio que recibía de Nación.

En agosto, pagar la luz y el gas implicó más de 100 millones de pesos.