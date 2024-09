Oferta laboral en la Universidad del Comahue: buscan ocupar cuatro cargos, cuáles son los requisitos

La Universidad Nacional del Comahue (UNCo) necesita cubrir cuatro puestos de trabajos para personal no docente en el comedor universitario y por eso llamó a concurso. Mirá los requisitos de la oferta laboral.

Los cargos disponibles pertenecen a la categoría 7 del escalafón y tendrán una carga laboral de 35 horas semanales en el comedor universitario de Neuquén y Cipolletti.

La oferta laboral es para planta temporaria y corresponde al sector de Agrupamiento Mantenimiento, Producción y Servicios Generales

La convocatoria de la UNCo se habilitó por medio de la resolución 0607 emitida este martes 2 de septiembre y recibe a los interesados en oficinas del Departamento de Formación y Perfeccionamiento, de 9 a 15, en calle Buenos Aires 1400 de la ciudad de Neuquén capital.

Cuáles son los requisitos para trabajar en la Universidad del Comahue

La UNCo difundió los requerimientos que todos los postulantes deberán acreditar:

– Ser ciudadano argentino, tener 18 años de edad como mínimo. También podrán ingresar extranjeros que cuenten con residencia permanente y continua en el país no menor a un (1) año, conforme con la normativa migratoria.

– No encontrarse incurso en causales de incompatibilidad o exclusión previstas en el Artículo 21 del Decreto PEN No 366/2006- CCT para trabajadores/as No Docentes de UUNN.

– Acreditar experiencia como ayudante de cocina.

– Conocimiento de las reglas de salud y seguridad en la cocina.

– Habilidad manual para manejar herramientas de corte y utensilios de cocina.

– Manejo de herramientas informáticas: Procesador/es de textos y planilla de cálculo.

– Acreditación de Experiencia Laboral Comprobable.

– Tener conocimiento del Estatuto de la Universidad Nacional del Comahue, Ordenanza N° 470/2009 y el Decreto PEN N° 366/06.

– Lugar de residencia en la ciudad de prestación de servicios o en un radio no mayor a 30 Km del mismo.

Trabajar en la Universidad del Comahue: qué documentación se debe presentar

La institución también describió la documentación que los interesados deberán presentar:

– Nota de Solicitud de Inscripción al Concurso.

– Presentación de DNI y copia (excluyente).

– Presentación de Titulo Secundario y copia (excluyente).

– Presentación del Currículum Vitae (adjuntar certificados correspondientes a

capacitaciones, que respalde lo detallado en el CV).

– Certificación de servicios laborales (no excluyente).

– Presentación de certificado Único de Discapacidad (CUD); en caso de corresponder.

– Certificado de Antecedentes Penales Nacional: se solicita en el Registro Nacional de Reincidencia,

en el siguiente link: https://www.argentina.gob.ar/justicia/reincidencia/antecedentespenales

Tiene vigencia por treinta (30) días desde la fecha de emisión. Se aclara que no se admitirán certificados de antecedentes penales provinciales. (excluyente).