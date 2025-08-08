La Universidad del Comahue mediará entre el gobierno de Neuquén y las comunidades mapuche: cuándo será la reunión

Hubo una masiva movilización de repudio, tras la ejecución de la medida judicial. Foto Cecilia Maletti.

La rectora de la Universidad Nacional del Comahue, Beatriz Gentile, confirmó esta mañana que mediará en el conflicto entre el gobierno de Rolando Figueroa y las comunidades mapuches, por el otorgamiento de las personerías jurídicas. Habrá una reunión el próximo lunes, a las 12, en la sede de Neuquén.

«La universidad brinda un espacio de diálogo con la expectativa de que se encuentre un camino de resolución lo más rápido posible», dijo la rectora en declaraciones a radio Universidad CALF.

Aseguró que se contactó con el ministro de Gobierno de Neuquén, Jorge Tobares, y con representantes de la Confederación Mapuche y de las comunidades que aceptaron el encuentro.

Gentile explicó que el compromiso del gobierno, a través del ministro, es presentar una «hoja de ruta» que detalle las cuestiones pendientes. Si bien no se confirmó la presencia de funcionarios de alto rango, la rectora tiene la expectativa de que «el lunes por lo menos inicie el camino» para resolver el conflicto.

Destacó que la universidad tiene “un trabajo fuerte” y una tradición en materia de interculturalidad con diplomaturas sobre medicina intercultural y cátedras de mapudungun, la lengua originaria, entre otras actividades académicas y de investigación.

La fiscalía de Estado le pidió al ministerio público fiscal que desaloje el acampe que se había instalado en Casa de Gobierno, en reclamo de las personerías. El domingo 20 de julio la policía de Neuquén ejecutó la orden, dispuesta por el fiscal jefe Pablo Vignaroli.

El gobierno denunció, además, a las comunidades mapuches por «extorsión».

En la última década los gobiernos de Neuquén entregaron unas siete personerías jurídicas a comunidades originarias de la provincia.