Estafa con planes sociales en Neuquén: los secretos que ocultan las planillas de Excel

El cabo Hernández, de Delitos Económicos, fue el testigo más relevante de la audiencia del jueves. (Gentileza)

En la dirección de Planes Sociales llevaban un riguroso control de quiénes recibían los diferentes subsidios que entregaba el gobierno de Neuquén. Además en planillas de Excel con celdas pintadas de diferentes colores consignaban otros datos que parecen más vinculados con la estafa que se juzga por estos días: cuántas tarjetas tiene cada empleado, cuánto dinero extrajo el «día uno», el «día dos» y el «remanente», y anotaciones como «33 suspendidas, 1 tragada».

Un policía del departamento Delitos Económicos exhibió este jueves, en la decimocuarta audiencia del juicio oral, algunas de las miles de planillas con nombres y documentos de beneficiarios de subsidios en Neuquén que estaban en las computadoras secuestradas en la dirección de Planes Sociales.

Se trata del cabo Edgardo Hernández, del departamento Delitos Económicos. Dijo que participó del análisis y reveló que entre teléfonos, notebook y CPU secuestraron más de 500 gigas de información. La IA ChatGPT y la IA Perplexity calcularon que equivalen a entre 100 y 82 millones de páginas impresas con planillas Excel.

Salvada la dificultad de tener que llevar al mundo físico esa información, lo relevante es el contenido de las planillas. Algunas fueron proyectadas en las pantallas de la sala 12 de la Ciudad Judicial, donde se realiza el juicio.

El «remanente»

El control sobre las tarjetas que manejaba cada empleado para las «extracciones ráfaga», el dinero que sacaban los dos primeros días, la expresión «remanente» que varios testigos usaron al declarar (se refiere al saldo que quedaba en la cuenta luego de dos retiros), fueron uno de los puntos abordados por el policía.

También llevaban la cuenta de los plásticos «suspendidos» -por el bloqueo de la clave- y «tragados» por los cajeros.

Los nombres

El fiscal Juan Narváez le pidió al cabo Hernández que leyera algunos nombres. Por ejemplo, el exministro Abel Di Luca y el exdirector de Planes Sociales, Ricardo Soiza, aparecen mencionados varias veces, junto a quienes serían beneficiarios y el monto a percibir o percibido.

Se alcanzó a apreciar que además de Di Luca y Soiza, sindicados como cabecillas de la asociación ilícita, aparecen muchos otros apellidos de conocidos dirigentes del Movimiento Popular Neuquino. También referencias a organizaciones sociales.

Bajo el título «Programa» aparecen los nombres del actual secretario de Turismo, Diego Cayol; la diputada provincial Ludmila Gaitán; el diputado nacional Osvaldo Llancafilo; el diputado provincial Claudio Domínguez; el exministro de Desarrollo Social Germán Chapino; el secretario de Movilidad y Servicio al Ciudadano de la municipalidad de Neuquén, Santiago Morán; el síndico de CALF Luciano Palma, el dirigente barrial Braian Marino; Fasinpat, el Frente Darío Santillán y el Polo Obrero, entre otros.

Desde la defensa de los imputados se quejaron porque la fiscalía pasó por alto esos nombres. Diario RÍO NEGRO preguntó qué significaba figurar en esa lista, y no hubo una respuesta categórica. Posiblemente haya que esperar que el juicio avance, con otros testigos, o que se produzcan los alegatos. Allí cada abogado hará la interpretación que le parezca de todo lo que está saliendo a la luz.

En la planilla exhibida, que se reproduce en esta nota, figura al pie el número «18814». El policía Hernández explicó que es el número total de personas incluidas en el documento. «Elegimos algunas muestras para exhibirlas en el juicio», explicaron desde la fiscalía.

Pedidos de alta y baja

Entre la documentación secuestrada no sólo hay prolijas planillas de Excel: también notas manuscritas dirigidas a Ricardo Soiza para pedir altas y bajas en los subsidios. Parecen un borrador, un apunte precario: «Nos dirigimos a Usted con el fin de solicitar los siguientes cambios en nuestra organización», comienzan.

Y a continuación «Bajas» y figuran dos nombres, el DNI y el dinero que recibían, y «Altas» con los nombres y DNI de quienes los reemplazarán.

La nota manuscrita en una hoja de cuaderno escolar, tiene al pie el sello y la firma del director de Planes Sociales.

Más información de las PC

Para este viernes se espera la declaración del perito informático Gustavo Rosatti, quien analizó la mayor parte de los 500 GB secuestrados.

Además de planillas de Excel, se anticipó que hay correos electrónicos que circularon entre los niveles 1 y 2 de la banda, es decir, los presuntos cabecillas y quienes están sindicados como sus principales colaboradores.