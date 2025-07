La UNRN apunta a inaugurar el año próximo su campus de Bariloche, con apoyo provincial

El gobierno rionegrino lanzó la licitación para ejecutar los “nexos” de agua potable y cloacas que necesita el “campus” de la Universidad Nacional de Río Negro en Bariloche y que permitirían estrenarlo en el ciclo lectivo 2026, cuando esa expectativa había quedado en suspenso por la deserción del gobierno nacional, que dejó de financiar obra pública.

El edificio está destinado a albergar a unos 1.500 estudiantes en dos turnos, y alcanzó una ejecución del 97%, pero quedó inconcluso.

En marzo pasado la provincia se comprometió a realizar la inversión faltante, que demanda unos 1.300 millones de pesos. Ayer comunicó en forma oficial que el 14 de agosto se abrirán los sobres de la licitación para la parte del proyecto relacionada con los servicios de agua y cloacas, con un presupuesto de 199 millones de pesos. La obra tiene un plazo de 120 días. Luego, y antes de fin de año, está previsto ejecutar la segunda etapa, con los faltantes para dotar al inmueble de gas y energía eléctrica.

“Esta es una obra fundamental para la educación y para la investigación en la Patagonia, no vamos a permitir que quede abandonada”, dijo meses atrás el gobernador Alberto Weretilneck, luego de recorrer las instalaciones.

El secretario de Infraestructura de la UNRN, Rodrigo Torre, aseguró hoy que todo está encaminado para que el pabellón II del campus abra sus puertas el año próximo, con lo cual la universidad se asegurará un importante ahorro en alquileres.

A la parte de la obra que asumió en su momento la Nación, con un crédito internacional, le falta apenas un 2,5%, para terminar con trabajos de “climatización interna”, y que Torres cifró en unos 200 millones de pesos.

Dijo que a la vista de la circunstancia actual, la Nación no afrontará ese costo y descontó que lo cubrirán entre la provincia y la propia universidad. Según recordó Torres, hasta no hace mucho ese tipo de obras menores la UNRN las resolvía con recursos propios, producto el “ahorro” de fondos para funcionamiento. Pero “en el último año y medio” la situación cambió y no hay sobrantes de ningún tipo.

Según el detalle difundido por la provincia, la obra a realizar en lo inmediato “dotará de servicios sanitarios de cloaca y agua potable al predio de la´sede Andina de la UNRN”, mediante un colector cloacal de 536 metros de cañería de PVC de 160 milímetros de diámetro, mientras que la red interna de agua contempla una cisterna de 50 metros cúbicos, un equipo de presurización, con dos bombas, y cañerías de 75 milímetros de diámetro.

El ministro de Obras Públicas, Alejandro Echarren, dijo que la obra solucionará una necesidad de la comunidad universitaria y además “generará empleo”.

La provincia justificó la inversión en la importancia de brindar oportunidades a los barilochenses para que estudien una carrera de grado sin dejar la ciudad, con el consiguiente impacto “en el empleo, la producción de conocimiento”, y la retención de docentes e investigadores.