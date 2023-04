Las críticas desde el Frente de Todos a Alberto Fernández: «Podés crecer, pero la pobreza también»

Las internas dentro del Frente de Todos siguen haciendo tambalear a la coalición de gobierno. En esta oportunidad, la legistadora Juliana Di Tullio tuvo duras palabras hacia a la administración de Alberto Fernández en torno a los índices de pobreza e indigencia.

La semana pasada el INDEC dio a conocer su informe semestral, donde se reveló que la pobreza trepó al 39,2% y la indigencia de 8,1%, lo que presenta a 18.679.605 y 3.859.816 de personas respectivamente.

En ese contexto, y durante una entrevista en Radio 10, Di Tullio dijo que “para hablar de 40% de pobres, hay que hablar de un 5% de la población argentina que concentró el crecimiento que tuvo la economía el año pasado”.

“Creció la economía y alguien se la llevó. Se la llevaron los mismos cinco vivos de siempre. Lo que no hay es una decisión política. Eso hay que preguntárselo al Presidente, si está dispuesto a distribuir para crecer. Si solamente vas a crecer, no significa que vaya a haber menos pobres. Podés crecer, pero la pobreza también. Si eso pasa es porque hubo concentración”, reflexionó.

La senadora aseguró que “para hablar de pobres hay que hablar de ricos, extremadamente ricos, que concentraron todo el crecimiento”, que fue “casi 30 mil millones de dólares”. En ese sentido, señaló que “no hay políticas de distribución” y “hay que plantearle al Presidente si va a tener alguna política distributiva”.

“Hoy tenés casi 6% de desocupación, pero lo que tenés son trabajadores que no llegan a fin de mes. Eso no puede pasar en un país como Argentina”, indicó. Y al mismo tiempo, añadió: “La concentración lo que hace es que haya más pobres. Si no administras esa concentración, vas a seguir creciendo en pobreza”.

El acuerdo con el FMI y las críticas del Frente de Todos

En otro tramo de la charla, Di Tullio se refirió a la deuda que tiene el país con el FMI y pidió renegociarla. “Tenés una deuda impagable que nos generó (Mauricio) Macri. Hay que sentarse y renegociar ese acuerdo que se hizo. ¿Hay ganas de renegociar? Hay que preguntárselo al Presidente de la República”, dijo con cierto sarcasmo.

“Es un tema político, no es un tema económico. Porque creciste, pero lo que generaste es concentración de ese crecimiento económico. Se la llevaron los mismos de siempre, eso no es el peronismo”, sentenció. Pese a la dura crítica, advirtió: “Yo no le voy a quitar el cuerpo a este gobierno, pero tengo diferencias grandes”.

Di Tullio sostuvo que “el FMI rompió todo su estatuto para darle 55 mil millones de dólares a Macri para que gane una elección que perdió”, y que “cuatro años después no se pudo presentar porque no pudo construir nada políticamente”. En esa línea, expresó que “el FMI tiene que rever el acuerdo actual y volver a sentarse con la Argentina porque los muertos no pagan”, recordando una histórica frase de Néstor Kirchner.

“La conducción política del movimiento nacional justicialista la tiene Cristina Kirchner, que es la única capaz de volver a ponerle sentido y Norte a un proyecto de país”, afirmó. Además, aseveró que la Vicepresidenta le puede dar dirección “a un proyecto político concreto que tenga que ver con mejorarle la vida a las mayorías populares”.

Con información de Infobae