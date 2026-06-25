Las despedidas de la política neuquina al exintendente Luis «Chito» Jalil: «Un gran compañero, de sensibilidad social»

Este jueves se conoció la triste noticia de la muerte del exintendente de Neuquén capital, Luis «Chito»Jalil. Falleció a los 87 años. En redes se multiplicaron las despedidas. Entre ellas las del jefe comunal Mariano Gaido y del gobernador Rolando Figueroa.

Jalil estuvo al frente de la ciudad entre 1995 y 1999.

Las despedidas al exintendente de Neuquén, Luis “Chito” Jalil

En redes, lo despidió el gobernador Rolando Figueroa. «Dejó una huella en la política neuquina», recordó el mandatario.

Lamento profundamente el fallecimiento de Luis “Chito” Jalil, un hombre que dedicó gran parte de su vida al servicio público y dejó una huella en la política neuquina.



Siempre lo recordaremos por su calidez, su cercanía con la gente y su manera de estar siempre presente para… — Rolo Figueroa (@Rolo_Figueroa) June 25, 2026

Hizo lo propio el actual intendente de la capital. «Despedimos a un compañero que dejó su huella en la historia de la ciudad», expresó Gaido.

Con profundo dolor despedimos a Luis “Chito” Jalil. Expreso mi más sincero respeto y acompañamiento a su familia, amigos y a todos quienes compartieron su camino. Despedimos a un compañero que dejo su huella en la historia de la ciudad . QEPD. — Mariano Gaido (@MarianoGaidoOk) June 25, 2026

«Despedimos con profundo pesar a nuestro compañero Luis “Chito” Jalil y acompañamos a su familia y seres queridos en este difícil momento. Chito tuvo una destacada trayectoria en el MPN, desempeñándose en cargos relevantes, entre ellos la Intendencia de Neuquén (1995–1999). Fue un gran compañero, de sensibilidad social y sólida trayectoria política«, expresaron desde la seccional de Neuquén del MPN.

El concejal del del Movimiento Popular Neuquino, Santiago Galindez, lo definió como un «hombre de trabajo, compromiso y vocación de servicio que deja una huella imborrable en la vida política neuquina».

«Su recuerdo permanecerá en quienes tuvimos el honor de conocerlo. Acompaño a familiares, amigos y compañeros en estos momentos. Se fue una gran persona», agregó.

Hubo palabras también del exdiputado nacional y actual secretario de Enlace Institucional, Osvaldo Llancafilo. «Se va un grande, un hombre que marcó camino en la sociedad y la política desde la humildad», expresó.

Luis «Chito»Jalil, reconocido político de Neuquén

Jalil ejerció como intendente durante un periodo de cuatro años, desde el 11 de diciembre de 1995 hasta el 11 de diciembre de 1999.

Según la información brindada por la Subsecretaría de Cultura de Neuquén «durante su gestión se otorgó especial importancia al saneamiento de líquidos (cloacas), se entregaron más de 1200 títulos de tenencias de tierra y se logró que el municipio neuquino consiguiera una mayor autonomía con respecto al Poder Ejecutivo Provincial debido a la implementación de la Carta Orgánica Municipal».

También ese período empezaron a establecerse en la ciudad los primeros hipermercados, «lo cual según el Organismo de Defensa al Consumidor, obligaría a mejorar la propuesta para la canasta familiar, bajar los precios y mejorar los servicios al cliente por parte del resto de negocios locales».

Jalil también fue concejal de la capital neuquina y diputado nacional.