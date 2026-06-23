El efecto Vaca Muerta en los mercados: Neuquén recibió otra mejora de su calificación crediticia

La agencia Fitch Ratings elevó en tres niveles la calificación crediticia internacional de Neuquén, la provincia que concentra el megadesarrollo hidrocarburífero de Vaca Muerta.

El encargado de hacer el anuncio fue el gobernador Rolando Figueroa, quien destacó la noticia como “otra muestra de que, en estos dos años y medio, construimos una provincia confiable”.

La nota de largo plazo de la provincia pasó de “CCC-“ a “B-“, con perspectiva para mantenerse estable.

Figueroa vinculó la mejora de la calificación a “la recuperación financiera que hemos alcanzado gracias al trabajo de los neuquinos”. “El reconocimos internacional así lo confirma”, añadió.

Neuquén ya había recibido un aviso similar a principios de mes, cuando la calificadora FIX SCR SA mejoró la calificación de la gestión al otorgar una categoría A (-) para la deuda de largo plazo y A2 para la de corto plazo.

En aquella ocasión se consideró especialmente la reducción de las obligaciones financieras del sector público provincial.

Qué se consideró para la mejora crediticia de Neuquén

De acuerdo al sitio especializado Bloomberg, la decisión de Fitch tomó en cuenta los resultados fiscales equilibrados y la evolución de los recursos propios, empujados en gran medida por el desempeño de las regalías y el impuesto de Ingresos Brutos, en los que se percibe el incremento de la actividad en Vaca Muerta.

Si bien la agencia resaltó que todos esos factores contribuyeron a que el riesgo de refinanciación sea menor, aclaró que todavía persisten algunos riesgos para la provincia, en su mayoría asociados a la débil posición de Argentina en el mercado internacional y a su historial al momento de cumplir con las obligaciones financieras.