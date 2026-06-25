Quién era Luis «Chito» Jalil, historico referente del MPN y exintendente de Neuquén que murió este jueves

Este jueves se confirmó la muerte de Luis Julián «Chito» Jalil, exintendente de la ciudad de Neuquén y uno de los dirigentes históricos del Movimiento Popular Neuquino (MPN). Tenía 87 años. La noticia fue confirmada por Rolando Figueroa, gobernador de Neuquén.

«Un hombre que dedicó gran parte de su vida al servicio público y dejó una huella en la política neuquina», expresó el Gobernador.

De Paso Aguerre a la intendencia de Neuquén

Jalil había nacido en octubre de 1938 en Paso Aguerre, en el departamento Picún Leufú. A lo largo de su carrera ocupó distintos cargos públicos y se convirtió en una de las figuras más reconocidas del MPN.

Su militancia política estuvo ligada durante décadas al partido provincial fundado por Felipe Sapag y Elías Sapag. Además de su actividad partidaria, fue diputado nacional y participó de diversos procesos electorales que marcaron la historia política de Neuquén.

La gestión que encabezó entre 1995 y 1999

Su etapa de mayor protagonismo público llegó cuando fue elegido intendente de la ciudad de Neuquén para el período 1995-1999. Su gestión coincidió con una etapa de crecimiento urbano y expansión de la capital provincial.

Uno de los principales ejes de gobierno fue la ampliación de la infraestructura sanitaria, especialmente mediante la extensión de redes cloacales y obras de saneamiento. También avanzó un proceso de regularización dominial que permitió entregar más de 1.200 títulos de tenencia de tierras a vecinos de distintos sectores de la ciudad.

La administración municipal impulsó además obras y servicios destinados a acompañar el crecimiento demográfico que atravesaba Neuquén durante aquellos años.

La Carta Orgánica y los cambios en la ciudad

Entre los hitos institucionales de su mandato se destacó la implementación de la Carta Orgánica Municipal. La herramienta fortaleció la autonomía del municipio y consolidó nuevas reglas para la administración local.

Su gestión también coincidió con transformaciones económicas que modificaron la dinámica comercial de la ciudad. Durante esos años desembarcaron los primeros hipermercados en Neuquén, un fenómeno que cambió hábitos de consumo y reconfiguró parte de la actividad comercial capitalina.

Tras su paso por la intendencia, Jalil continuó participando activamente de la vida política neuquina. Mantuvo presencia en las discusiones internas del MPN y acompañó distintos procesos de renovación partidaria.

También proyectó una candidatura a la gobernación en el marco de las disputas internas que atravesaron al partido provincial durante los primeros años del siglo XXI.

Su figura quedó asociada a una generación de dirigentes que protagonizó buena parte de la construcción política de Neuquén desde el regreso de la democracia.

Una generación que se va en la política de Neuquén

Con la muerte de Jalil desaparece otro de los exintendentes que marcaron la historia reciente de la capital provincial.

Su fallecimiento se suma a los de Horacio Quiroga, Martín Farizano, Derlis Kloosterman y Jorge Olden Gorosito. Actualmente permanecen con vida los exjefes comunales Jorge Sobisch, Herminio César Balda, Guillermo Monzani y el actual intendente Mariano Gaido.

La trayectoria de «Chito» Jalil quedó vinculada a una etapa de crecimiento de la ciudad y a más de cuatro décadas de participación en la vida política neuquina.

Las despedidas de Gaido y Figueroa a Luis «Chito» Jalil, exintendente de Neuquén

Gaido definió a Jalil como «un compañero que dejó su huella en la historia de la ciudad» y acompañó a sus familiares y allegados en el momento de dolor.

Las muestras de pesar también llegaron desde el gobierno provincial. El gobernador Rolando Figueroa lamentó el fallecimiento del exintendente y recordó su extensa trayectoria en la función pública.

«Lamento profundamente el fallecimiento de Luis ‘Chito’ Jalil, un hombre que dedicó gran parte de su vida al servicio público y dejó una huella en la política neuquina», señaló.

El mandatario agregó que será recordado por «su calidez, su cercanía con la gente y su manera de estar siempre presente».