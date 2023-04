Con grandes demoras y falta de información, las elecciones arrancaron en Bariloche

En muchas escuelas de Bariloche, las elecciones arrancaron recién a las 8.30. Según indicaron algunos referentes políticos que recorren los colegios, se retrasó el armado de las mesas «más de lo previsto».

Reconocieron que faltaron gran cantidad de autoridades de mesa, e incluso, muchos presidentes no tienen experiencia y no recibieron capacitación alguna ya que «recibieron el telegrama recién el viernes» lo que genera demoras extras. «Hay autoridades que desconocen que en las mesas deben estar sentados los fiscales de los partidos. Son cosas de nuevas autoridades», indicaron.

Pasadas las 9, por ejemplo, todavía había mesas cerradas en la escuela 320. En el CET 28, también recién se pudo votar a esa hora ya que los cuartos oscuros no tenían tapadas las ventanas. «La falta de información que hay en esta elección no la vi nunca. Es preocupante. Otro problema es que el comprobante de voto no está troquelado y se hace muy lenta la entrega«, reconoció la delegada de un colegio.

En la escuela de Colonia Suiza faltaron las autoridades de mesa; de modo que debió asumir el delegado electoral. La mesa abrió recién a las 8.15 y faltaban boletas de la Unión Cívica Radical.

Con una temperatura de 2 grados a las 8, sin viento y una helada que sorprendió en las últimas horas, son muy pocos los electores que concurren a las escuelas a primera hora. Hubo algunos enojos por los retrasos y porque pasados varios minutos de las 8, las urnas continuaban en bolsas en algunas escuelas. «Tengo que ir a trabajar; por eso, vine temprano», comentaba una mujer a las autoridades de mesa.

En algunas escuelas se retraso el armado del cuarto oscuro. Foto: Marcelo Martínez

La ciudad cordillerana concentra el 18% del padrón provincial que reúne a 105.907 votantes habilitados.

La Subsecretaría de Transporte de Bariloche informó que el transporte urbano de pasajeros será gratuito durante este domingo de 7 a 19 horas para facilitar el traslado de la gente a los lugares de votación. Según destacaron, no es necesario informar al chofer el lugar viaja y tampoco es necesario notificarle que va a ejercer el voto, así como tampoco es necesario, en ningún tramo, abonar el pasaje.