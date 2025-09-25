Las estrategias del Gobierno de Javier Milei para garantizar la gobernabilidad, luego del apoyo de Estados Unidos

En su visita a Estados Unidos, el presidente Javier Milei consiguió un respaldo financiero de la gestión de Donald Trump. Impulsado por esto, también desde Casa Rosada ya se piensa en reformas, medidas en el plan económico y estrategias para obtener más apoyo en el Congreso.

El plan de Casa Rosada luego del respaldo financiero de Estados Unidos

Luego que el peronismo se impusiera en las elecciones bonaerenses, desde La Libertad Avanza hubo algunos cambios. Se llevan a cabo reuniones de Gabinete con más frecuencia.

Además el presidente ordenó crear mesas políticas pensando en las elecciones de octubre. También se designó como ministro del Interior a Lisandro Catalán, con el fin principal de liderar las negociaciones con los gobernadores.

Desde Infobae señalaron que el FMI le reclama a Argentina una reforma tributaria. Un punto necesario será obtener más apoyo en el Congreso y al respecto se intenta logar un mejor vínculo con las provincias. «Debería traducirse en modificaciones en el Congreso, estamos trabajando en eso. Después se verá el cómo, pero por lo pronto, sin duda hay que fijarnos en lograr el ‘qué’, señaló al medio de Buenos Aires una fuente que está al tanto de las negociaciones.

Y agregó: «Encaminar de alguna forma el desmadre que hay en el Congreso. En los últimos 70 días estuvo fuera de control, nos ganaron siempre y por goleada”, manifestó.

Javier Milei en Estados Unidos: los encuentros y anuncios

El secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, confirmó la decisión de realizar un swap por 20 mil millones de dólares, que tendrá como fin hacer frente a los vencimientos de deuda que tiene Argentina en 2026. «Argentina cuenta con las herramientas para derrotar a los especuladores, incluyendo a aquellos que buscan desestabilizar los mercados con fines políticos», dijo el funcionario norteamericano

El miércoles además Milei recibió el premio Ciudadano Global 2025 y también tuvo un encuentro con la directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva,

Javier Milei cierra su visita en Estados Unidos con una bilateral con Netanyahu

El presidente Javier Milei cerrará este jueves su viaje a Nueva York con una agenda que tendrá como actividad central una reunión bilateral con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Ayer el mandatario argentino habló ante la asamblea de la ONU.

Según indicó Noticias Argentinas, a las 16:45 está pautado el encuentro con Netanyahu, en el marco del fuerte alineamiento internacional de la gestión de Milei con Israel, en momentos en que este país recibe cuestionamientos de parte de la comunidad internacional por las muertes en la Franja de Gaza a raíz del enfrentamiento con el grupo Hamas.