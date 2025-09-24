Javier Milei fue premiado por Scott Bessent en Estados Unidos: «Hito histórico», dijo el presidente

El secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, le entregó el premio Ciudadano Global 2025 al presidente Javier Milei (AFP).

Javier Milei recibió el premio “Ciudadano Global 2025” durante la gala del Atlantic Council este miércoles. En su discurso, el presidente agradeció el respaldo financiero de Estados Unidos a la Argentina que permitió calmar los mercados.

El galardón fue entregado por el secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, quien fue una de las figuras claves en la asistencia financiera.

“Se trata de un hito histórico que seguramente traerá beneficio para ambas partes y para el conjunto del continente americano”, dijo el presidente.

Desde Nueva York, Milei envió un mensaje a los argentinos y sostuvo que «con coraje, esfuerzo y paciencia los argentinos nos están apoyando. Sabemos que estamos en el camino correcto”.

“Hacer lo correcto por más incómodo que sea es lo que hizo grandes a naciones. Eso es algo que mi amigo Donald Trump ha decidido apoyar”, manifestó el mandatario.

En este sentido, sostuvo que el país tiene superávit fiscal «sostenido por primera vez en 123 años» y apuntó contra la oposición: «Han atacado nuestra gestión porque saben que el momento de destruirnos es ahora”.

Los Premios Global Citizen del Atlantic Council reúne a líderes mundiales, diplomáticos, altos ejecutivos y representantes de los sectores filantrópico, social y del entretenimiento, y se ha consolidado como un foro principal para celebrar la ciudadanía global.

En el evento Milei estuvo acompañado por el ministro de Economía, Luis Caputo; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el embajador argentino en EE.UU., Alejandro Oxenford; y el canciller Gerardo Werthein.

Además, en el salón también estuvieron presentes el presidente de Francia, Emannuel Macrón; y el fundador y CEO del fondo de inversión Blackrock, Laurence D. Fink.

Según informó Infobae, antes del encuentro Milei compartió una reunión con el CEO de Fiserv, Michael P. Lyons; el directivo de Discovery Capital, Matthew Dell Orfano; y la CEO de CPAC Argentina, Soledad Cedro.

Javier Milei destacó la «reestructuración» de Donald Trump en Estados Unidos en la ONU

El presidente Javier Milei brindó su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU). Las expectativas eran altas, no solo por la presencia de líderes mundiales, sino por su exposición que llegó apenas horas después de haberse ratificado y fortalecido su alianza con Estados Unidos.

Hubo cuestionamientos al organismo. «No acompañaremos nunca el cercenamiento de libertades individuales, comerciales, ni la violación de los derechos naturales de los ciudadanos de los Estados miembros; y durante el último año y medio hemos votado en consecuencia», dijo el mandatario.

javier Milei dijo que la ONU «se había apartado de su norte» y subrayó que «creemos en el fin original de este organismo» en el inicio de su mensaje este miércoles.

«El progreso nunca a es lineal», dijo el presidente. y resaló que «sin inversión no hay crecimiento posible».

«Es preferible decir una verdad incómoda que una mentira confortable», señaló el mandatario argentino durante su mensaje en la asamblea.

Sobre Argentina dijo que «se está haciendo lo contrario que se hacia en el pasado» y lo marcó como el «camino correcto aunque sea el más difícil».



Destacó la gestión que viene haciendo Donald Trump «que entiende que es el momento de revertir una dinámica que estaba llevando a Estados Unidos a una catástrofe». Mencionó que lleva adelante una «férrea y exitosa política en términos de ponerle un freno a la inmigración ilegal. También mencionó que está llevando adelante una reestructuración, sin precedentes, de los términos del comercio internacional».

«Recuperar un interés por el futuro y no sucumbir a la tentación de solo atender el presente», encontró como un punto en común entre lo que viene haciendo Argentina y Estados Unidos.

Y resaltó algo que observa en algunos países miembros. «Como la incomodidad le resta voto y poder a quien lo asume, los dirigentes prefieren hacer todo lo que está a su alcance para mantener el statu quo heredado, aunque sea a costa de las consecuencias futuras, incendian en el futuro para mantener caliente el presente», sostuvo.

Además, manifestó que «en el plano legal, la condición del crecimiento es la sacralidad de la propiedad y del libre mercado, que no es otra cosa que la libre cooperación entre pares. Porque sin derecho de propiedad, no hay ahorro; sin ahorro ni capacidad de intercambiarlo libremente, no hay inversión; y sin inversión, no hay crecimiento posible».

Pero advirtió que «no está en el interés individual del político respetar estos principios porque es precisamente en el agrandamiento del Estado, a costa de las libertades de los ciudadanos, donde el político gana poder».

Enumeró también cuatro principios que «pueden ser útiles». Esos son el mandato esencial, de subsidiariedad internacional, de diligencia institucional y de e simplificación y racionalización normativa.

«Solo debemos apoyar iniciativas que no restrinjan la capacidad de los Estados de liberar sus fuerzas productivas, atraer inversión y fomentar el comercio, que son el camino más exitoso para reducir la pobreza», expuso.

Sobre el final reiteró «nuestro reclamo legítimo e irrenunciable sobre la soberanía de las Islas

Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes que permanecen ocupados ilegalmente». Por otro lado, pidió la liberación de los que «aún siguen detenidos en Gaza».