Javier Milei termina su visita en Estados Unidos con un encuentro clave con el primer ministro de Israel

El presidente Javier Milei termina este jueves su gira por Estados Unidos. Luego de participar en la ONU y de mantener reuniones claves con Donald Trump y la titular del FMI, el libertario tiene en agenda dos actividades entre las que se destaca un encuentro centro con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

La agenda de cierre del presidente incluye una reunión bilateral con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Según lo informado, la cita está pautada para las 16:45.

El encuentro se da como parte del fuerte alineamiento internacional que mantiene Javier Milei con Israel, en momentos en que este este país recibe duras críticas por parte de la comunidad internacional por las muertes en la Franja de Gaza a raíz del enfrentamiento con el grupo Hamas.

Se tratará del segundo encuentro bilateral que mantendrá el presidente argentino luego del que tuvo con su par Donald Trump en el cual ya se ratificó la alianza política entre ambos con un respaldo financiero.

La agenda de Javier Milei antes de su regreso a la Argentina

Luego de la reunión con el primer ministro de Israel, Javier Milei continuará su agenda asistiendo a la ceremonia de entrega del Premio de B’nai B’rith, la ONG judía más antigua y grande del mundo, que trabaja en defensa de los derechos humanos, el combate al antisemitismo y el racismo, la promoción de la unidad y la continuidad judía, y el apoyo al Estado de Israel.

A las 19.15 el libertario mantendrá otro encuentro con el titular del Congreso Mundial Judío, Donald Lauder, y el director del Consejo Judío Latinoamericano, Claudio Epelman.

Su agenda culminará a las 22, a esa hora está previsto que el mandatario tome un vuelo especial junto a su comitiva para regresar a la Argentina.