Kristalina Georgieva tras su reunión con Javier Milei: «Es importante continuar con las reformas»

Luego de la reunión que mantuvo este martes con el presidente argentino, Javier Milei, la directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, habló con la prensa y calificó el encuentro como «una excelente reunión».

«Es muy importante continuar con las reformas para fortalecer las condiciones para el crecimiento», destacó la economista búlgara, subrayando la relevancia de mantener el rumbo de las políticas económicas en el país, informó el medio Infobae.

La titular del FMI agradeció además el respaldo tanto de Estados Unidos como del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo, señalando que estos apoyos «fortalecen el programa que el Fondo tiene con Argentina».

Georgieva agregó: «Es muy importante mantener el rumbo de las reformas para que Argentina pueda seguir viendo una bajada de la inflación, un aumento de la actividad económica, la reducción de la pobreza y el aumento del bienestar del pueblo argentino. Lo que queremos es que lo que necesita bajar baje, y lo que necesita subir siga subiendo. Es fundamental que la disciplina fiscal, una política monetaria sólida y las reformas estructurales fortalezcan la economía».

La directora del FMI resaltó el respaldo de Trump y Bessent en medio de los ajustes económicos del país

Durante su breve intercambio con la prensa, Georgieva reiteró: «Es muy importante continuar con las reformas para fortalecer las condiciones para el crecimiento», y precisó que dedicó gran parte de la reunión con Milei a hablar sobre “las reformas estructurales cruciales que impulsarían la economía”.

Consultada sobre el apoyo al país por parte del presidente Donald Trump y del secretario del Tesoro, Scott Bessent, la directora del FMI enfatizó: «Es muy importante contar con un fuerte apoyo para Argentina en un momento en que se están realizando ajustes muy significativos. Lo que está haciendo el país es muy significativo para ajustar el rumbo de la economía».

La titular del FMI llegó al lugar en una van negra acompañada por Luis Cubeddu, encargado de la relación con Argentina dentro del organismo, y la vocera Julie Kozack, en un gesto que reflejó la relevancia del encuentro para la agenda económica internacional del país.