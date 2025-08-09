Las reacciones a favor y en contra del discurso de Javier Milei: inflación, equilibrio fiscal y vetos como focos

El presidente Javier Milei habló en cadena nacional sobre los vetos a la ley de Emergencia en Discapacidad y el aumento de las jubilaciones, recientes proyectos aprobados en el Congreso. Además anunció que prohibirá al Tesoro Nacional financiarse con emisión monetaria y enviará al Congreso un proyecto de ley para penalizar la aprobación de presupuestos que incurran en déficit fiscal. Estas fueron las reacciones del arco político al discurso.

Los cuestionamientos al mensaje de Javier Milei

La diputada de Unión por la Patria, Julia Strada fue una de las que cuestionó el mensaje del presidente, y habló de preocupación por el «próximo dato de inflación»:

¿Será Milei que estás preocupado por el próximo dato de inflación y le querés echar la culpa al Congreso un viernes a la noche en cadena nacional con un no-anuncio? pic.twitter.com/c0yOrDi99A — Julia Strada (@Juli_Strada) August 9, 2025

También el diputado nacional Leandro Santoro apuntó contra el discurso. “Si vetas todo, no es responsabilidad fiscal, es fanatismo ideológico”, expresó en la red social x.

Si vetas todo, no es responsabilidad fiscal es fanatismo ideológico.

¿Financiar el Garrahan rompe el equilibrio fiscal? Dejen de mentir. Si quieren una macro ordenada:

•Combatan la Evasión.

•Que tributen más lo más ricos.

•Dejen de financiar la timba financiera. — Leandro Santoro (@SantoroLeandro) August 9, 2025

Se sumó también a las críticas el exministro de Defensa Agustín Rossi. «Plata hay, lo que no hay es decisión política para mejorar la vida de los jubilados, de las personas con discapacidad, de los médicos y personal del Garrahan, los docentes universitarios, los laburantes y sigue la lista”, sostuvo.

Los apoyos al discurso de Javier Milei por cadena nacional

Tras la cadena nacional, hubo inmediatamente mensajes de apoyo de la cúpula del Gobierno. Entre ellos, el del vocero Manual Adorni:

El discurso de hoy del Presidente de la Nación solo confirma lo que siempre defendimos y en lo que realmente creemos: nuestro norte es bien claro.



No vamos a permitir que la vieja política haga retroceder ni un centímetro a los argentinos.



Dios bendiga a la República Argentina.… — Manuel Adorni (@madorni) August 9, 2025

Luis Caputo, ministro de Economía sostuvo: «Super mega giga discurso del presidente JavierMilei. Argentina será próspera, aunque algunos en el Congreso no lo quieran!», escribió.

También hizo lo propio, Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, haciendo referencia a los próximas elecciones. «Entendimos todos lo importante de elegir bien a diputados y senadores: fortalecer el cambio o el realismo mágico del kirchnerismo, que solo quiere voltear al Gobierno», afirmó.

En tanto, Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación lo definió al discurso de «extraordinario». «Dos meses antes de una elección se planta firme en la realidad rechazando el realismo mágico con el que pretende engañarnos la política», agregó.

Cuáles son las medidas que Javier Milei anunció en cadena nacional

Javier Milei precisó que el lunes firmará una instrucción al Ministerio de Economía para «prohibir que el Tesoro financie el gasto con emisión monetaria«.

Por otro lado, enviará un proyecto de ley al Parlamento para penalizar la aprobación de presupuestos nacionales que incurran en déficit fiscal.

“Todo gasto deberá implicar un recorte de la misma proporción o su fuente de financiamiento”, señaló Milei.

El presidente cuestionó el conjunto de leyes aprobadas en los últimos días por el Congreso porque representan un 2,5% del PBI, que equivale a un endeudamiento de U$S 300.000 millones, y apuntan a «destruir el resultado fiscal«.