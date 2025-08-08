Javier Milei desafía al Congreso: a pesar de la votación, el Gobierno mantendrá reformas por decreto

El Gobierno de Javier Milei ratificó que no dará marcha atrás con las reformas implementadas mediante decretos, a pesar del reciente rechazo en Diputados. “Si te delegan y después te rechazan cuando utilizás la delegación, es como una cosa medio ilógica”, señaló el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en declaraciones a Radio Rivadavia. El funcionario argumentó que las medidas fueron adoptadas en el marco de una delegación legal del Congreso y que ya produjeron efectos concretos, como la fusión y reducción de organismos estatales.

Durante la entrevista, Francos defendió la legalidad de los decretos y criticó el cambio de postura de algunos legisladores que habían apoyado la Ley Bases. También destacó que “el INTA contaba con como seis mil empleados y tres mil automóviles. Una cosa ridícula, ¿no?”, al justificar la necesidad de ajustar estructuras estatales. Según el Gobierno, estas decisiones permitieron reducir el déficit fiscal, que pasó de un 15% negativo a un superávit del 3,8% del PBI en 2024 y 2,4% en 2025.

El jefe de Gabinete también respaldó la política de simplificación administrativa liderada por Federico Sturzenegger, al señalar que busca facilitar la relación entre el Estado y el sector privado. Además, insistió en que “el resultado es que se acaba para siempre la inflación” y acusó al kirchnerismo de querer “cargar al Gobierno de nuevos gastos” para frenar ese proceso.

Francos afirmó que, incluso si el Senado avanza en el rechazo de los decretos, las reformas ya están vigentes. En ese sentido, subrayó: “Esos decretos ya están en vigencia y las modificaciones ya se hicieron”. También defendió el vínculo con el PRO, al que consideró una alianza estable, y volvió a apuntar contra la “irresponsabilidad” de algunos legisladores que, según dijo, no comprenden la necesidad de reducir el peso del Estado en la economía.

Qué decretos rechazó Diputados

La Cámara de Diputados votó el miércoles el rechazo a cinco decretos clave del Ejecutivo. Entre ellos:

el 462/25, que modificaba organismos técnicos como el INTA y el INTI;

el 345/25, que proponía la disolución del Instituto del Teatro y la CONABIP;

el 351/25, que convertía al Banco Nacional de Datos Genéticos en un ente desconcentrado,

el decreto 340/25, de desregulación de la Marina Mercante

y el 461/25, que promovía la disolución de Vialidad Nacional.

La definición ahora pasa al Senado.

La visión oficial sobre el ajuste

El Gobierno sostiene que el ajuste implementado era inevitable para revertir el déficit heredado.

Según Francos, “nuestro país no lo puede resistir” y el recorte permitió alcanzar superávit fiscal.

También indicó que las encuestas cualitativas muestran que la sociedad comprende la relación entre el equilibrio fiscal y la baja inflación.

Para el Ejecutivo, los cambios buscan fomentar la inversión privada en sectores estratégicos como el agro, la energía, el petróleo y la minería.