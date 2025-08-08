Javier Milei acusó el Congreso de buscar «la quiebra nacional» y anunció medidas para «blindar» el superávit fiscal

Como anunció este mediodía el portavoz oficial Manuel Adorni, el presidente Javier Milei habló en cadena nacional este viernes por la noche, en un mensaje que inició a las 21.

En su discurso, el jefe de Estado lanzó duras críticas contra el Congreso por las leyes que aumentan el gasto público y anunció dos medidas para «blindar» el superávit fiscal, que calificó como la «piedra angular» de su programa económico.

Javier Milei contra el Congreso por las leyes dirigidas «a destruir el superávit fiscal»

Milei aseguró que el objetivo central de su gestión desde su inicio fue «terminar con la inflación» y que a casi de dos años de Gobierno, se empezaron a ver «los primeros resultados». Pronosticó, tras destacar la caída de los precios a nivel interanual, que la inflación «va camino a desaparecer a mitad del año que viene».

Acompañado por funcionarios de la primera línea de su administración, como el ministro de Economía Luis Caputo, dijo que con las medidas tomadas hasta ahora lograron sacar «a 12 millones de personas de la pobreza», a otras 6 millones de la indigencia y que los salarios privados le «ganen sistemáticamente a la inflación» desde abril del año pasado.

Por eso, resaltó la necesidad de ser «firmes en el camino a recorrer» y cuestionó directamente «el lamentable espectáculo de la política argentina» durante el último mes, al impulsar por medio del Poder Legislativo nacional «leyes dirigidas a destruir el superávit fiscal».

Solicitó a la población «no dejarse engañar por los que ya llevaron al país al pozo del que estamos intentando salir», en este momento «usando causas nobles como excusas para promover leyes que llevan a la quiebra nacional«.

En alusión a los recientes proyectos aprobados por el Congreso, como la suba de haberes para jubilados, la extensión de la moratoria previsional y la emergencia en discapacidad, sostuvo que si se suman todas esas iniciativas se llega a un incremento del gasto anualizado de «2,5 puntos del PBI o un aumento del gasto público equivalente a una YPF por año».

«Parece una pretensión noble, pero cuando no hay plata no se trata más que un engaño demagógico de parte de la política que toma a los ciudadanos como idiotas«, lanzó el presidente, que acusó a los representantes en el Poder Legislativo de «hacer cualquier cosa» por recuperar «el poder que perdió la clase política hace dos años».

Dijo además que para él «sería fácil aumentar el gasto«, como a su consideración pretenden los diputados y los senadores. Sin embargo, justificó que eso implicaría «desentenderme de las consecuencias futuras» y dejar de «hacer el bien», lo que definió como su tarea principal «incluso si el costo es que digan que soy cruel».

Sobre las causas de la inflación, desmintió a aquellos que afirman que por la suba del dólar se va a generar «un aumento de precios», ya que «cuando la base monetaria está fija» no debería haber modificaciones en la inflación. «No existe una relación causal entre el tipo de cambio y el nivel de precios», argumentó, para después reiterar que lo que determina a los precios «es la cantidad de dinero».

Javier Milei «blinda» el superávit fiscal: las dos medidas que anunció el presidente

Más adelante, Milei anunció medidas para «blindar» las cuentas públicas de la injerencia del Congreso y «sus constantes embates contra el equilibrio fiscal» que aumentan «el gran impuesto no legislado que es la inflación».

La primera de ellas se tomará el lunes y es «una instrucción al ministerio de Economía para prohibir que el Tesoro financie el gasto primario con emisión monetaria«. Con esta decisión, dijo que ahora «no se podrá solicitar dinero prestado al Banco Central» ya no solo por un lineamiento de política económica, sino también por una cuestión formal.

En segundo lugar, anunció que «en los próximos días» enviará un proyecto de ley «para penalizar la aprobación de presupuestos nacionales que incurran en déficit fiscal». La norma, para Milei, implicará la instauración de una nueva «regla fiscal estricta» para exigirle al sector público nacional la obtención de equilibrio o superávit fiscal.

«Cada peso nuevo que quieran gastar, tiene que tener un nombre y apellido», graficó el mandatario libertario y adelantó que aquellos funcionarios y legisladores que incumplan con ello, podrán recibir «una sanción penal».

Hacia el final y en un tono más político, afirmó que «no hay ninguna posibilidad de volver atrás» y le lanzó una advertencia directa al Congreso: «Si ustedes quieren volver atrás, me van a tener que sacar con los pies para adelante«.

Javier Milei por cadena nacional: la expectativa en la previa

En la previa, se esperaba que el mandatario abordara los vetos a las leyes sobre los haberes jubilatorios, la moratoria previsional y la emergencia en discapacidad, que habían sido aprobadas en ambas cámaras por el Congreso. También, que dedicara un pasaje a los vetos rechazados el último miércoles por Diputados que avanzaban con varias reformas desregulatorias.

Durante el mensaje emitido esta noche, acompañaron al presidente el ministro de Economía, Luis Caputo; el titular del Banco Central, Santiago Bausili, y los vices de ambos funcionarios.