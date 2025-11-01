Las repercusiones del Gobierno luego de las críticas de Macri tras la reunión fallida con Javier Milei

No terminó en buen puerto la reunión entre Javier Milei y Mauricio Macri en la quinta de Olivos, en medio de las renuncias de Guillermo Francos y Lisandro Catalán. Este sábado el presidente cuestionó la designación de Manuel Adorni como jefe de Gabinete y afirmó que no llegaron a ningún tipo de acuerdo con el líder libertario. Las primeras repercusiones del gobierno.

A través de su cuenta de X, Macri habló sobre su cena con el presidente, la cual se gestionó «en agradecimiento» por su apoyo al Gobierno en medio de «la semana más difícil» antes de las elecciones.

«La idea era pensar la mejor manera de reforzar los equipos y prepararse para esta segunda etapa, pero no logramos ponernos de acuerdo«, sostuvo Macri.

Además, definió a Francos como «un hombre con capacidad y equilibrio» y que «para la ciudadanía representaba sensatez».

En este sentido, dijo que «no parece ser una buena noticia» que su reemplazo sea Adorni por su falta de «experiencia». Según Macri, el reemplazo más idóneo era Horacio Marín, actual presidente de YPF.

«El jefe de Gabinete de Ministros es una figura esencial: coordina los equipos políticos y de gestión en torno a una agenda y una estrategia. A esta decisión a mi juicio desacertada, se suma la falta de resolución de las conocidas disputas internas del gobierno«, añadió Macri.

El expresidente lamentó esta situación luego de la victoria en las urnas de La Libertad Avanza y el apoyo obtenido por parte de Estados unidos.

«Como el presidente ha dicho públicamente, yo no he pedido ni pediré nada a título personal, pero me veo obligado a hacer mi aporte y a expresar mis preocupaciones porque nos une el futuro del país», concluyó.

El tweet de Adorni tras las críticas de Mauricio Macri: «Fin»

Una hora después de la publicación de Macri, Adorni indicó en sus redes sociales: «Que tengan todos una hermosa noche por delante. Fin».

Que tengan todos una hermosa noche por delante.



Fin. — Manuel Adorni (@madorni) November 1, 2025

Asimismo, compartió una foto que subió la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, junto a él y al presidente: «Sin pausa, trabajando por las IDEAS de la libertad para hacer grande la Argentina. Junto al presidente ⁦Javier Milei y al flamante jefe de gabinete Manuel Adorni«.

Por parte del presidente, compartió un tweet del diputado libertario Alejandro Fargosi: «La nueva opereta para complicar a Javier Milei es convertir estos dos años, en dos años electorales. ¡A una semana de un increíble éxito electoral, algunos opositores quieren empezar a debatir la presidencial del 2027! De locos. Si hay algo que no les interesa, es el país».

Este comentario surge a partir de un comentario de Macri en una entrevista en Chile, en donde aseguró que el PRO tendría candidato propio en las próximas elecciones presidenciales.

“El PRO está más vivo que nunca y tiene cuatrocientos dirigentes que nadie tiene. Lo que no tiene todavía es un candidato conocido para disputar, que lo obtendrá en el 27, pero hoy la prioridad es apoyar ideas y las ideas que impulsa el señor Milei, que son las correctas”, dijo en el seminario “Puentes, dialogar para construir”, organizado por el holding financiero BICE Corp.