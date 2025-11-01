Adorni, el nuevo jefe de Gabinete: habló del «ciclo cumplido» de Francos y elogió a Santiago Caputo

Manuel Adorni, el flamante jefe de Gabinete, realizó sus primeras declaraciones públicas tras su designación, anticipando un período de gestión centrado en la búsqueda de consensos con las provincias y el Congreso para impulsar reformas estructurales. “La modernización laboral es imprescindible y no va a haber nada más federal que esta etapa del Gobierno, donde vamos a discutir todas las leyes con las provincias y el Congreso”, afirmó el todavía vocero presidencial. Adorni será oficializado el lunes y jurará el miércoles.

El funcionario destacó que la instrucción presidencial es clara: “Todos los ministros, ahora yo en mi carácter de jefe de Gabinete, tenemos la instrucción del presidente de llevar adelante esas reformas, que se hagan realidad y seguir cambiando a la Argentina”. Entre las prioridades urgentes figuran la reforma laboral, la modernización del Código Penal y la reforma impositiva, proyectos que consideró determinantes y que “deben darse de manera urgente” para el crecimiento nacional.

En ese marco, Adorni se refirió a la reciente reunión del Ejecutivo con los gobernadores tras el Pacto de Mayo, resaltando el consenso alcanzado: “Se los notó con ganas de colaborar en este cambio. El presidente les manifestó de manera directa y contundente que el diálogo con los gobernadores va a ser permanente y en pos de que la Argentina siga saliendo adelante”, subrayó el funcionario.

Reformas Urgentes, Informalidad y Denuncias de la Oposición

Consultado sobre la reacción de la CGT ante la reforma laboral, Adorni argumentó que el sindicalismo “debería estar de acuerdo” con una modernización, dado que la informalidad laboral afecta al 45% o 50% de los trabajadores. Indicó que el marco normativo actual perjudica especialmente a las pymes y a los pequeños emprendimientos, y que defender el sistema es defender “el no derecho de la mitad de los trabajadores” que hoy carecen de beneficios.

Al abordar los rumores sobre las reformas, el jefe de Gabinete fue enfático en desmentir acusaciones como el supuesto cierre de universidades o la eliminación de jubilaciones, las cuales “lo que te demuestra el tiempo es que cuando no tenés nada para aportar, lo único que hacés es tratar de hacer daño”. En ese sentido, prometió entregar los borradores de los proyectos a todos los sectores involucrados y difundir “solo información oficial”.

Adicionalmente, no descartó cambios en la Justicia laboral, señalando que el sistema actual permite a un grupo de abogados “utilizar la ley laboral, no para defender al trabajador o a su cliente, sino porque esta ley laboral le da una buena tajada de lo producido”.

La Salida de Francos y la Charla Privada entre Milei y Macri

Adorni también se refirió a la renuncia de su predecesor, Guillermo Francos, a quien calificó como una “pieza clave” y una “persona sensacional” en la gestión. “Ni me sorprende ni me deja de sorprender. Había un ciclo cumplido y creo que él lo explica bien en su renuncia”, sostuvo, detallando que Francos hizo “una parte invaluable” y logró hitos como la Ley Bases y la Ley Antimafias.

Francos, quien anunció su salida en un comunicado para que el mandatario pudiera afrontar la próxima etapa “sin condicionamientos”, tuvo como “último gesto poner todas las herramientas sobre la mesa para que el Presidente tome las mejores decisiones”, añadió Adorni.

Sobre su propio proceso de designación, Adorni reveló que la propuesta vino del presidente Javier Milei, destacando la “excelentísima relación” que mantiene con Karina Milei. Recordó su trayectoria desde vocero, pasando por la Secretaría de Comunicación y el control de los medios públicos, hasta llegar a la Jefatura, y desmintió rumores de internas asegurando que tiene una “excelente relación” con Santiago Caputo, quien lo ayudó “mucho en este proceso”.

El nuevo jefe de Gabinete también fue consultado sobre el encuentro entre el presidente Javier Milei y el exmandatario Mauricio Macri. Confirmó que la reunión tuvo un “carácter de reunión de amigos”, por lo que algunos temas permanecen en la privacidad, pero reveló que charlaron sobre la reunión con gobernadores y la “buena predisposición” de los mandatarios provinciales ante las reformas que se avecinan.

Finalmente, Adorni negó haber sido un “candidato testimonial” en la Ciudad de Buenos Aires, asegurando que tiene “26 proyectos para la Legislatura” que serán derivados, y reiteró el mensaje de ampliar la discusión política con un congreso equilibrado: “Hay que pensar en lo que necesitan los argentinos, cómo darle herramientas a cada uno de los argentinos que quieren salir adelante”.