Mauricio Macri aseguró que no hubo acuerdo con Javier Milei y criticó la salida de Guillermo Francos

Este viernes la noticia política de la jornada era la cumbre entre Javier Milei y Mauricio Macri en la quinta de Olivos. Sin embargo, en medio de su encuentro, se confirmó que Guillermo Francos renunciaba como jefe de Gabinete. El líder del PRO emitió un comunicado este sábado criticando la decisión y aseguró que no hubo ningún acuerdo con el presidente.

Macri y Milei se iban a reunir para cenar milanesas con ensalada. El exmandatario llegó cerca de las 20 y ambos estuvieron reunidos mano a mano por más de dos horas.

Mientras transcurría la reunión, Francos confirmó a través de sus redes sociales que renunciaba como jefe de Gabinete. A la par, la Oficina del Presidente anunciaba que el presidente había aceptado su renuncia y que su lugar iba a ser ocupado por el vocero presidencial, Manuel Adorni.

Esto no fue todo, ya que a los pocos minutos también abandonó su cargo como ministro de Interior Lisandro Catalán, quien había asumido hace pocos meses para mejorar el vínculo del Ejecutivo con las provincias y que esta misma semana había sido actor principal para conseguir la foto de Milei con 20 representantes provinciales en Casa Rosada. Su reemplazo aún no fue confirmado.

Mientras tanto, Macri se cruzó con la prensa cuando se retiraba de Olivos, pero desistió responder a las preguntas sobre las recientes renuncias en el Gobierno.

Mauricio Macri criticó la salida de Francos: «No logramos ponernos de acuerdo», dijo sobre su reunión con Milei

Este sábado a la tarde, a través de su cuenta de X, Macri habló sobre su cena con el presidente, la cual se gestionó «en agradecimiento» por su apoyo al Gobierno en medio de «la semana más difícil» antes de las elecciones.

«La idea era pensar la mejor manera de reforzar los equipos y prepararse para esta segunda etapa, pero no logramos ponernos de acuerdo«, sostuvo Macri.

Además, definió a Francos como «un hombre con capacidad y equilibrio» y que «para la ciudadanía representaba sensatez».

En este sentido, dijo que «no parece ser una buena noticia» que su reemplazo sea Adorni por su falta de «experiencia». Según Macri, el reemplazo más idóneo era Horacio Marín, actual presidente de YPF.

«El jefe de Gabinete de Ministros es una figura esencial: coordina los equipos políticos y de gestión en torno a una agenda y una estrategia. A esta decisión a mi juicio desacertada, se suma la falta de resolución de las conocidas disputas internas del gobierno«, añadió Macri.

Ayer fui invitado a comer por el presidente Milei en Olivos, en agradecimiento por el apoyo que le di en la semana más difícil de su gobierno antes de las elecciones. En el encuentro hablamos sobre los temas pendientes. La idea era pensar la mejor manera de reforzar los equipos y… — Mauricio Macri (@mauriciomacri) November 1, 2025

El expresidente lamentó esta situación luego de la victoria en las urnas de La Libertad Avanza y el apoyo obtenido por parte de Estados unidos.

«Como el presidente ha dicho públicamente, yo no he pedido ni pediré nada a título personal, pero me veo obligado a hacer mi aporte y a expresar mis preocupaciones porque nos une el futuro del país», concluyó.

Una hora después, el flamante jefe de Gabinete escribió en sus redes sociales «Que tengan todos una hermosa noche por delante. Fin».