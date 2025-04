Legislatura de Chubut: viáticos de aquí y de allá, pagos en negro y los asesores golondrinas

La información dice que dos diputadas de Chubut cobraron viáticos de la Legislatura para viajar los próximos 3, 4 y 5 de abril a Misiones. Este 2 de abril es feriado recordando el desembarco argentino en las Islas Malvinas. Otra viajó a la ciudad de Buenos Aires 3 días en coincidencia con un congreso nacional del partido al que pertenece. Y otro ya gastó en 2025 la suma de 4.721,203 pesos por 28 días de viáticos y un total de 7 viajes. Los destinos son diversos: Misiones (lugar de las bellas cataratas en los últimos casos), ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Santiago del Estero.

Cada diputado cobra 143.000 pesos por día de viático cuando viajan dentro de la provincia de Chubut y 190.755 cuando su destino es “nacional”.

Por otra parte, el presupuesto 2025 tiene computado un gasto de 547.200.000 pesos en concepto de “gastos reservados”. Estos gastos se pagan en “negro” a cada jefe de bloque según la cantidad de legisladores que tiene cada uno. El jefe de bloque recibe un sobre y después reparte. Hay que decir que este pago “en negro” de una institución oficial viene de lejos. Y es para que los diputados los destinen a algún acto de beneficencia o al pago de algún asesor si es que no les alcanza con los asesores que pueden contratar.

En cuanto a pasajes, cada diputado (la Legislatura de Chubut es unicameral y tiene 27 legisladores) cuenta con 75 tramos nacionales terrestres y 50 tramos aéreos nacionales. En cuanto al presidente de la casa de las leyes y vicegobernador dispone de 198 terrestres y 130 nacionales. La resolución que lleva el número 007 es de 2024.

Aún no se conoce la cantidad de este año, aunque es difícil que haya cambiado ya que no habría motivo para ello. Vale aclarar que conseguir este tipo de resolución que en general son aprobadas a “libro cerrado” en las primeras sesiones del período se hace no difícil, sino imposible. Existe en eso, un pacto no escrito entre todos los diputados. Ha ocurrido en todos los períodos.

Todo lo que aquí se cuenta está registrado en expedientes a los que tuvo acceso diario RIO NEGRO después de una larga espera y de peregrinar por despachos legislativos. También hay información recogida de otros medios.

En la sesión donde el gobernador Ignacio Torres dejó inaugurado un nuevo período de sesiones ordinarias, valoró que esta Legislatura haya sancionado más leyes en su primer año que la anterior en los 4 del período. También tuvo palabras de elogio hacia el vicegobernador Gustavo Menna por el manejo que hizo de la casa de las leyes. Menna suena repetidamente como posible candidato a diputado nacional., aunque lo niega.

También habló de los “ñoquis” y valoró que Chubut fue la primera provincia en condenar a personas que cobraban sin trabajar después de un juicio. Dicen que ya no quedan más. Aunque habrá que revisar la situación de algún personal de la Legislatura que entre sus asesores tiene al exdiputado José Giménez (conocido popularmente como “Chico Espina”) y Gustavo Cardozo, ambos allegados al exintendente de Trelew Adrián Maderna, de origen peronista pero que, se asegura hizo un pacto con Torres en las últimas elecciones. Casualmente Giménez y Cardozo son asesores del bloque Despierta Chubut, pese a su reconocida pertenencia al PJ.

Giménez fue diputado provincial por el peronismo en el anterior período. Y Cardozo, hombre fuerte del entorno del exintendente Maderna. Tan fuerte que una mañana se agarró a trompadas con un secretario municipal.

Pero en política todo es posible. Se puede ir de un lado a otro buscando un calor que cobije. Como las golondrinas, aunque en estos casos poco importa que sea verano.