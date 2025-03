Levantamiento de la barrera sanitaria: duro cuestionamiento de Weretilneck a la medida nacional

El gobernador Alberto Weretilneck cuestionó en duros términos la resolución del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) que se conoció este martes y permite el ingreso de carne con hueso en la región patagónica.

Señaló que «el Gobierno Nacional impone una resolución que destruye lo que miles de productores construyeron con esfuerzo durante dos décadas» y remarcó que «la Patagonia es zona libre de fiebre aftosa sin vacunación gracias al trabajo de nuestros ganaderos y frigoríficos, pero ahora, desde un escritorio en Buenos Aires, un burócrata pretende borrar todo de un plumazo para favorecer a los grandes supermercados y exportadores».

A través de sus redes sociales el mandatario agregó que «nos quieren hacer creer que esta medida bajará el precio de la carne. Es mentira» porque «si realmente fuera así, la carne sin hueso que ingresa desde el norte tendría el mismo precio que en otras provincias, pero eso no sucede».

Wertilneck indicó que «lo único que genera es el quiebre de frigoríficos, la pérdida de empleos y el cierre de establecimientos productivos. Mientras tanto, los grandes importadores hacen negocios a costa de nuestra producción».

Propuso que «si el objetivo real es mejorar el estatus sanitario del país, la solución es clara: levanten la vacunación en todo el territorio nacional y tengamos un solo estándar sanitario. Destruir la barrera sanitaria de la Patagonia no es el camino».

El gobernador manifestó que «Río Negro no fue consultado. La Patagonia no fue consultada. Rechazamos este atropello y exigimos su inmediata revisión. No vamos a permitir que destruyan nuestro trabajo y nuestra sanidad. La Patagonia se defiende».

Weretilneck pidio «avanzar en sus status sanitarios, no retroceder»

Sobre la reciente resolución de Senasa Weretilneck amplió que «nuestro país necesita avanzar en sus status sanitarios, no retroceder. Las demás regiones del país deberían sumarse a la zona libre de aftosa sin vacunación y no obligarnos a nosotros a retroceder luego del esfuerzo de estos 20 años».

El mandatario sostuvo que «si no hay riesgos en materia de aftosa, que el SENASA asuma la responsabilidad, que se deje de vacunar y unifique el status sanitario, pero claramente no lo van a hacer. Hoy, con esta medida, están poniendo en riesgo el único diferencial que tiene argentina ante los mercados internacionales».

Lamentó «profundamente» que «por el lobby de los grandes supermercadistas, que no son los que precisamente piensan en los intereses de la gente sino en los propios, y las grandes empresas importadoras de carne de otros países, nos condenan a un riesgo sanitario permanente y nos cierran las puertas a futuro de los mercados internacionales que tanto le costó conseguir a la Patagonia».

El Gobernador señaló que «esta medida arbitraria tomada por quienes no saben absolutamente nada de lo que pasa en el interior del país nos hace perder además múltiples mercados internos y llevará casi indefectiblemente a una crisis en la industria cárnica rionegrina y patagónica, afectando a miles de trabajadores que verán como comienzan a peligrar sus fuentes de trabajo».

«Otra vez el centralismo porteño castiga a los que hicieron las cosas bien en la provincia, especialmente a los miles de productores ganaderos de nuestra provincia y la Patagonia, que ven como se le escurren entre los dedos todos los logros alcanzados gracias al esfuerzo de estos 20 años» dijo Weretilneck y recordó que «en Río Negro hicimos todo para mejorar: mejorar la genética, generar producción de granos para el engorde, correr la barrera agrícola, cuidar la sanidad a rajatabla, y todo lo que significó el sudor de la frente de nuestros ganaderos. No vamos a permitir que todo ese esfuerzo no valga de nada».

Para Pesatti es un «retroceso peligroso» para la región

El vicegobernador Pedro Pesatti también criticó la medida nacional porque «pone en jaque el estatus sanitario de la región» y la calificó «como un retroceso peligroso para la producción ganadera y el acceso a mercados internacionales».

Para el dirigente «el Gobierno Nacional avanza de manera inconsulta y sin evaluar las consecuencias económicas que esta medida traerá para la región» y dijo que «es una medida arbitraria, improvisada y absolutamente irresponsable».

Pesatti insistió en que «cualquier decisión que afecte la sanidad de la producción Patagónica debe ser tomada con responsabilidad y con la participación de las provincias y los sectores productivos involucrados. No podemos aceptar que desde el Gobierno Nacional se impongan medidas que pongan en riesgo la economía regional y la confianza de los mercados en nuestros productos».