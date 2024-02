Ley Ómnibus: gremios de Bariloche denuncian una «estrategia» de JSRN de estar en los dos «bandos»

El diputado nacional de Juntos Somos Río Negro, Agustín Domingo, es blanco de las críticas de los gremios de Bariloche nucleados en la CGT y las dos CTA quienes esta tarde se movilizarán juntos en el Centro Cívico para continuar el plan de lucha iniciado con el paro del 24 de enero, en rechazo a la Ley Ómnibus y el DNU del presidente Javier Milei.

Luis Cionfrini, secretario general de la CGT, marcó el rechazo al diputado Domingo por su voto favorable a la Ley Ómnibus en general, mientras que Jorge Molina, titular de la CTA de los Trabajadores de Río Negro, marcó diferencias dentro del seno del partido provincial al apuntar el acompañamiento de Domingo y el rechazo que comprometió la senadora de la misma fuerza Mónica Silva.

Las diferencias de criterios entre el diputado y la senadora de JSRN ya había sido marcado la semana pasada por el senador de Unión por la Patria, Martín Doñate. “Creo que en Juntos Somos Río Negro están poniendo una pata en cada lugar, es una estrategia para tener después algún beneficio como han hecho años atrás otros gobernadores”, lanzó Molina a título personal en una conferencia de prensa de las centrales obreras de Bariloche y organizaciones.

El dirigente de la CTA dijo que Domingo es el único diputado con el que no pudieron dialogar para expresar la postura de los gremios y pedir su rechazo a las medidas del presidente libertario. “Es imposible”, dijo al indicar que no responde llamadas ni mensajes.

Molina diferenció a Mónica Silva y dijo que en una reunión con las centrales “se comprometió a votar en contra el DNU y la Ley Ómnibus”, por lo que esperan que cumpla con esa premisa.

Se supo que Domingo sí atendió a referentes del frente Cultural de Bariloche a quienes les comprometió su rechazo a los artículos que afectan al sector.

Molina remarcó que además de Domingo hay otros tres diputados (Sergio Capozzi, Aníbal Tortoriello -ambos del PRO- y Lorena Villaverde de la Libertad Avanza) que acompañaron con su voto la ley en general y señaló que en el caso del cipoleño pudieron reunirse y si bien les había anticipado este acompañamiento a la ley, prometió “garantizar” algunos puntos para que no afecten a trabajadores y jubilados.

“Los cuatro diputados que votaron en general hoy tienen la posibilidad de reivindicarse cuando analicen artículo por artículo, les pedimos que no permitan que se limite ningún derecho, que no se ataque los derechos de los trabajadores y no sean cómplices de la explotación de los recursos de Río Negro”, afirmó Molina.

Cionfrini, de la CGT, reclamó que los diputados “representen al pueblo que los eligió” y que “no ayuden a este gobierno autoritario, que saca derechos a los trabajadores, a los jubilados, a los chicos, a la salud”.

Isabel Molina, secretaria general de la CTA Autónoma de Bariloche, destacó la “unidad” gremial y con las organizaciones que se logró en la ciudad. “Unidos vamos a poder hacer más”, alentó.