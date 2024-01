Ley Ómnibus: «No podríamos acompañar en estas condiciones», afirmó Pablo Cervi

Este martes se trataría finalmente la Ley Ómibus en el Congreso y aún es una incógnita cómo votarán los y las representantes de Neuquén. El diputado nacional por el bloque de la Unión Cívica Radical, Pablo Cervi, señaló que «no está garantizado que vaya a salir» y puso en duda su acompañamiento a la normativa, si no se toman en cuenta las disidencias. «Hay preocupación y falta de confianza», aseguró en diálogo con RÍO NEGRO RADIO.

Reprochó que desde el gobierno trataran de «coimeros» a los diputados que cuestionaban varios puntos de la iniciativa. «Pedimos por escrito que nos expliquen o que nos digan quién son, porque estamos dispuestos a sacarle los fueros y a que esa discusión se dé en la Justicia. Y dicen que no, que no hay nadie en concreto, ¿entonces? Estas cosas no le hacen para nada bien a la democracia», remarcó.

Cervi sostuvo que todas estas «desprolijidades» en torno al dictamen de la Ley Ómnibus se deben al «apuro» del Ejecutivo Nacional frente el paro general convocado por la CGT. «El dictamen que se imprime en la en el Congreso y que tiene que salir, en principio, es el que se firmó y el que recién se conoció a las 17 horas de la tarde del del miércoles. Creo que de alguna manera generó algún ruido, pero básicamente es el dictamen sobre el cual se hicieron las disidencias de los distintos bloques. Pero en el apuro del gobierno por sacarlo antes del paro, hizo que quedara una desprolijidad porque se habían comprometido con varios bloques a hacer cambios y no los llegaron a hacer», explicó.

Así, existe tanta desconfianza entorno el dictamen que, finalmente, se trataría este martes. «Hay gente que ha firmado con el compromiso de que se íban a incluir estas modificaciones y hoy están con la incertidumbre de ver qué pasa, porque en el recinto es es algo abierto. No hay ninguna garantía de que vaya a salir de lo que se proponga», señaló Cervi y ejemplificó que, cuando se debatió una normativa tan amplia en los 90, «con un solo renglón permitió que se privatizaran una cantidad de empresas públicas».

Es por ello el diputado e integrante del bloque de la UCR aún tiene sus serias dudas sobre como votar por la Ley Ómnibus, aunque «hay tres o cuatro temas» que deben estar contemplados para que decida inclinarse a favor. «Podremos llegar a acompañar en general y después ver los artículos en particular. En algunos podremos estar en contra o votar a favor, pero siempre y cuando se den estas estas condiciones que estamos planteando, sino realmente no podríamos acompañar en estas condiciones».

Ley Ómnibus: las modificaciones que planteó la UCR

Cervi indicó que uno de los puntos que pidió modificar la Unión Cívica Radical es «acotar la delegación de facultades del Ejecutivo«, ya que la ley pretende que el presidente pueda pasar por encima del Congreso en el periodo de dos años, con posibilidad de prorrogarlo por dos más, «casi todo el mandato del presidente».

Otra es la movilidad jubilatoria. «Entendemos que el ajuste no debe pasar por los jubilados, sobre todo por los que menos ganan como estaba planteado. Sino que vaya sobre las jubilaciones de privilegio», enfatizó. Y agregó: «Las retenciones a las exportaciones es otro tema que nos preocupa y mucho, porque hay muchas economías regionales que lo que quiere hacer el Gobierno nacional es chuparla de los recursos de las provincias y, después, manejarlos discrecionalmente. Entendemos que es un problema».

Por otro lado, cuestionó la reforma de la ley electoral. «Es una discusión que hay que dar, sobre todo el tema de financiamiento de de partidos políticos, que quede abierta. Que no haya límite para el financiamiento, lo que haría es una mercantilización de de la política que nos preocupa», remarcó.

Y el punto que respecta a la Ley de Hidrocarburos. «Lo que hace la energía, la ley que se quiere modificar, es una ley del año 77 que pone un marco,, bien o mal, para todo lo que se hizo hasta ahora con los hidrocarburos. Se está modificando algo que es muy importante y sobre todo para Neuquén. Cuando planteamos en las comisiones que nos dijeran quién había escrito la ley, nadie se hacía cargo. Y sabemos que ha sido escrita en estudios jurídicos, muchas veces interesados en el tema», aseguró Cervi.

Escuchá al diputado nacional, Pablo Cervi, en RÍO NEGRO RADIO:

