Cipolletti avanza con el plan de desagües pluviales y convoca a consulta ciudadana

El proyecto de desagües pluviales que Cipolletti debatirá este 19 de noviembre promete convertirse en una de las intervenciones urbanas más relevantes de las últimas dos décadas en la ciudad, según indicó el intendente, Rodrigo Buteler. La Consulta Significativa, convocada por el Departamento Provincial de Aguas (DPA), será el paso formal que antecede a una obra largamente esperada por vecinos y autoridades.

La audiencia será presencial, abierta y participativa, se realizará el miércoles 19 a las 19 en el Centro de Artes y Exposiciones Roberto Abel de Cipolletti. Allí se presentarán los detalles técnicos del proyecto y se habilitará un espacio para que los asistentes formulen consultas y observaciones en tiempo real.

El plan, respaldado por financiamiento del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), abarca tres tramos estratégicos: Paso de los Libres, Vélez Sarsfield y Naciones Unidas. Cada uno cumple un rol fundamental dentro del sistema de drenaje pluvial, afectado por años de falta de obras estructurales.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, el intendente Rodrigo Buteler destacó que el proyecto permitirá resolver problemas históricos vinculados a zanjas abiertas, inseguridad y acumulación de residuos. «Es una obra importante. Incluye el entubado del desagüe de Paso de los Libres, el entubado de Velezarfil entre Naciones Unidas y Perón y el entubado de Naciones Unidas de la margen norte de la isla, que es la zona del Mapu«, explicó.

El jefe comunal subrayó que los actuales canales representan «riesgos y degradación urbana». «Buscamos poder cerrarlos, poder entubarlos y generar para arriba una zona urbana. Por ejemplo, Paso de los Libres va a tener ciclovía, va a tener espacio verde. Naciones Unidas lo mismo, Vélez Sarsfield lo mismo», sostuvo.

Buteler recordó que, para iniciar el proceso, es obligatoria la instancia participativa exigida por el organismo internacional. «Durante la Consulta Significativa se le va a informar a la comunidad en qué consiste la obra, que es un requisito que tiene la CAF«, señaló.

La consulta permitirá presentar detalles técnicos, recibir observaciones y dar cumplimiento a las normativas ambientales, asegurando que la comunidad esté informada sobre el impacto y los beneficios de la intervención.

Proyecto de desagües pluviales en Cipolletti

El intendente adelantó los plazos administrativos que vienen por delante. “Después esperamos en febrero o marzo ya estar abriendo los sobres de esa licitación”, anticipó.

Aunque aún no hay precisiones sobre la inversión total, Buteler confirmó que se trata de un presupuesto significativo. «Creo que después de la audiencia pública vamos a tener recién los montos de la obra, que es un monto importante, lógicamente. Por eso requiere un financiamiento internacional que lo consiguió la provincia a través del gobernador«, afirmó.

Si los plazos se cumplen, la obra podría comenzar antes de mitad del año que viene. “Esperemos que antes de mitad del año que viene estemos en obra y realmente va a haber una transformación en la ciudad tremenda cuando entubemos”, enfatizó.