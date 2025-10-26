Los candidatos de Bariloche votaron entre la expectativa y escaso movimiento

Adriana Serquis, la primera candidata a diputada nacional de Fuerza Patria, votó en el Jardín 68 de Bariloche. Foto: Chino Leiva

Bariloche tiene en la oferta electoral cuatro candidatos a diputados encabezando las listas y una al Senado, además de otros dirigentes que integran las propuestas de las siete fuerzas que hoy se disputan una banca en el Congreso de la Nación.

En una jornada electoral fresca, el movimiento de los electores fue lento en el arranque y todos estiman que hacia el mediodía mejore la afluencia de votantes a las escuelas.

Muchas escuelas tardaron en constituirse por la falta de autoridades de mesas.

Serquis: «Vengan a expresar qué modelo de país queremos»

Entre los barilochenses que encabezan listas, Adriana Serquis, la primera candidata a diputada nacional por Fuerza Patria, emitió su voto en el Jardín 68 de la zona del kilómetro 10 de la avenida Bustillo. Acompañada por su equipo de Patria Grande, la científica se presenta por primera vez para un cargo electivo y manifestó su “expectativa y alegría” por los comicios.

“Necesitamos que la mayor parte de los rionegrinos y rionegrinas vengan a expresar qué modelo de país queremos. En estas elecciones en particular nos estamos jugando un modelo de país, entonces necesitamos que mucha gente participe para que sea lo más representativo posible”, afirmó la candidata.

Su compañero de lista, Leandro Costa Brutten, emitió su voto más temprano en la ESRN 20 y además de resaltar la dicotomía del modelo de país denunció a un empresario local por anunciar que no realizaría una mega inversión si no ganaba el gobierno nacional.

Muena habló de un «día especial» por el trabajo realizado

Juan Pablo Muena, primer candidato a diputado de Juntos Defendemos Río Negro, también voto en Bariloche, en la Escuela 367 del barrio Nuestras Malvinas, y puso en valor “el día especial” por el “trabajo que se viene realizando desde hace mucho, con mucho compromiso, con mucho esfuerzo”.

Juan Pablo Muena, primer candidato a diputado por Juntos Defendemos Río Negro, votó en la Escuela 367 de Bariloche. Foto: Chino Leiva

El exministro llegó acompañado por su familia y dijo transitar esta elección con “ansiedad” y dijo que mantuvo contacto con el gobernador temprano para seguir el pulso de la jornada electoral en toda la provincia.

Gavuzzo remarcó la defensa de la soberanía

Alhue Gavuzzo es la única dirigente de Bariloche que lidera una lista de senadores y lo hace por el Frente de Izquierda y los Trabajadores- Unidad. Votó en la Escuela del barrio Villa Los Coihues donde destacó la propuesta de su espacio “en defensa del ambiente y del agua, proponiendo cuestiones que van de fondo que permitirían hablar de soberanía en todo sentido”.

En Bariloche además votan los primeros candidatos a diputados del PRO, Martina Lacour, y de Primero Río Negro, Facundo Blanco Villalba, respectivamente.

También la segunda candidata a senadora de Fuerza Patria, Ana Marks, que tiene prevista la emisión de su voto cerca del mediodía en el exindustrial.

Noticia en Desarrollo