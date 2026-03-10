Llamativa frase de Javier Milei a Santiago Bausili del Banco Central en Nueva York: “Te van a salir los dólares por las orejas”

El presidente Javier Milei aseguró este martes que las inversiones en el sector energético generarán un fuerte ingreso de divisas para la Argentina y bromeó con que al titular del Banco Central de la República Argentina, Santiago Bausili, “le van a salir los dólares por las orejas”. La afirmación la realizó durante su exposición en el evento Argentina Week, que se desarrolla en Nueva York ante empresarios e inversores internacionales.

Javier Milei aseguró que por las inversiones “le van a salir dólares por las orejas” al Banco Central

Durante su presentación, el mandatario destacó las oportunidades de inversión que, según sostuvo, ofrece actualmente el país, en especial en áreas vinculadas a la energía. “¿Hay negocios? Y la verdad que sí hay negocios, y hay negocios que vienen fuertes”, afirmó.

En ese sentido, remarcó el potencial de los sectores de petróleo, gas y energía nuclear. “Uno de los negocios que está trabajando de manera muy fuerte es todo lo que tiene que ver con petróleo, gas y energía nuclear. Es algo que dejó de ser un sueño, dejó de ser una hipótesis. Pasamos de ser importadores netos de energía y hoy somos exportadores netos”, señaló.

Milei también consideró que la Argentina se presenta hoy como “un excelente caso de negocios” y planteó que el contexto internacional podría favorecer al país. Según explicó, el conflicto en Medio Oriente mejora los términos de intercambio para la economía argentina, lo que podría traducirse en mayores ingresos de divisas.

“Hacer las cosas bien paga. Tenemos equilibrio fiscal, nuestras cuentas externas se van a favorecer por el cambio transitorio de los términos de intercambio”, sostuvo el Presidente.

En ese marco, Milei se dirigió directamente al titular del Banco Central. “Por lo tanto, preparate, Santiago, porque te van a salir los dólares por las orejas. Que no se vaya a la inflación, por favor. O sea, cuidado cómo los comprás. Ya saben que si fuera por mí… Pero bueno, no me voy a meter, es una cuestión de independencia”, dijo en tono distendido sobre la política cambiaria del organismo monetario.

