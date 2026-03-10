Javier Milei encabeza la apertura de Argentina Week 2026 en Nueva York y apuesta por atraer inversiones al país

Javier Milei sigue en Estados Unidos. Después de su participación en la cumbre de Donald Trump y de visitar la tumba del rebe de Lubavitch, este martes encabezará la inauguración del segundo evento más importante por el que viajó al país norteamericano: la Argentina Week 2026.

El evento se está llevando a cabo en New York y tiene como objetivo, atraer inversiones internacionales que beneficien al país argentino.

Javier Milei inaugura la Argentina Week 2026

El presidente encabezará el acto inaugural del road show de inversiones que lo tendrá como protagonista excluyente con una serie de reuniones. La actividad se realizará desde las 9 a las 10 (hora argentina)

Según la información adelantada por el Gobierno, antes de esta actividad, el mandatario mantendrá un breve encuentro con el CEO de JPMorgan, Jamie Dimon. Cabe recordar que Javier Milei tiene confirmadas además paradas en Chile y España para el cierre de la semana.

La agenda del libertario comienza a las 8.50, con Jamie Dimon. Será el evento con el que se inaugurará formalmente la Argentina Week 2026 para atraer inversores al país: habrá funcionarios nacionales de primera línea y empresarios de rubros diversos que van a escuchar al presidente.

Luego terminará su participación en la Argentina Week para partir junto a la secretaria presidencial, Karina Milei, rumbo a Santiago de Chile con el fin de asistir a la ceremonia de asunción de José Antonio Kast. Ambos viajarán al país trasandino solos, el resto de la comitiva retornará a la Argentina.

El objetivo principal de este viaje al país vecino es reforzar lazos y establecer una alianza de carácter ideológico en la región. Luego de la ceremonia, prevista para las 15, la delegación regresará al país.

Argentina Week 2026: la participación de Manuel Adorni

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, abrió el evento con un discurso en el Consulado General destacando la gestión: «Hicimos un ajuste de 30% del gasto público. Sostuvimos el superávit fiscal y financiero durante 2 años. Eliminamos o modificamos cerca de 15 mil regulaciones que distorsionaban nuestros distintos mercados».

Además como parte de su discurso, remarcó: «Aprobamos el primer Presupuesto nacional sin déficit fiscal libre de default de los últimos 100 años. Aprobamos una reforma laboral que teníamos pendiente hace 50 años, el acuerdo con la Unión Europea, cuyas negociaciones comenzaron hace 27 años y el acuerdo con Estados Unidos que el peronismo rechazó irresponsablemente hace más de 20 años».

