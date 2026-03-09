Javier Milei aseguró que Irán es «enemigo» de la Argentina durante un discurso en una universidad de New York

En medio de la creciente tensión por la guerra en Medio Oriente, Javier Milei profundizó su alineamiento internacional con Estados Unidos e Israel. Durante una exposición en la Universidad Yeshiva en la ciudad de New York, Javier Milei aseguró que Irán es «enemigo» de la Argentina.

El mandatario libertario aprovechó un auditorio repleto de estudiantes para definir la postura argentina frente al actual conflicto y fue tajante al referirse a la república islámica: «Nos han metido (Irán) dos bombas, una en la AMIA y otra en la Embajada de Israel, por lo tanto, digamos, son nuestros enemigos».

En este sentido, el presidente ratificó su alianza estratégica irrestricta y resaltó ante los cientos de jóvenes judíos presentes: «Yo me siento orgulloso de ser el presidente más sionista del mundo».

Durante las casi dos horas que duró su disertación, el líder de La Libertad Avanza dividió su exposición en dos grandes ejes que abarcaron tanto la crisis en Medio Oriente como su particular visión sobre la moral y la política.

Al analizar el tablero internacional, defendió férreamente la agenda de Donald Trump y reflexionó sobre el atentado que sufrió su aliado político: «Es increíble como el mundo se salvó por un centímetro y fue esa bala que no le pegaron a Trump».

“Trump ha cerrado ocho conflictos, ha trabajado de manera conjunta con Israel y hoy se ve con claridad lo que pasó en Venezuela, se ve con claridad lo que está pasando en Iran. Por ende, no tengo ninguna duda que Estados Unidos e Israel saldrá victorioso de esta situación. No tengo dudas que de esta manera seguirá cortándole el financiamiento a países como Cuba o Venezuela, que se dedicaban a expandir el terror”, planteó y afirmó que «será coronado finalmente, no solo con la paz en Ucrania y Rusia, sino que la frutilla del postre va a ser que Cuba definitivamente será libre y tendremos al final un mundo mucho mejor».

En el plano económico y filosófico, Milei retomó los conceptos que había esgrimido en el Foro de Davos para describir la relación intrínseca entre el accionar moral y la gestión pública: «No vale todo por ganar un voto, y por eso reitero, Maquiavelo ha muerto, y es momento de enterrarlo».

El mandatario rescató la filosofía grecorromana y justificó la motosierra estatal de su gobierno: «Hay que hacer lo que es justo, cuando obran de manera justa aparecen milagros, pueden hacer un ajuste del 30% del gasto público en un mes y aún así ganar las elecciones por escándalo«.

Para concluir, reiteró que «los impuestos son un robo» y que «nadie paga los impuestos voluntariamente», sino que «lo hacen a punta de pistola».

Fuerte operativo ante la llegada de Milei en Nueva York

El jefe de Estado -quien llegó al centro universitario acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de gabinete, Manuel Adorni; y el canciller Pablo Quirno- ingresó al recinto bajo un estricto operativo de control.

Las calles aledañas contaban con un fuerte sistema de seguridad policial, mientras que en el interior el servicio secreto estadounidense se encargó de revisar mochilas y escanear exhaustivamente a todos los invitados.

Esta rigurosidad contrastó con la enorme calidez de la audiencia estudiantil, que se puso de pie para ovacionarlo cantando por su investidura, a lo que el libertario respondió con su ya clásico saludo: «hola a todoooos».

La presentación oficial del invitado estuvo a cargo del rabino y rector de la institución, Ari Berman, quien luego de citar a la histórica figura de Golda Meir, destacó que es un honor para la universidad dar la bienvenida a Milei en un momento donde su liderazgo tiene implicaciones globales en materia económica.

Con información de Infobae.