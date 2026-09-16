Llega un jueves clave en el Senado: Bullrich confirmó el debate de Inocencia Fiscal II y la reforma del Banco Central

Previo al tratamiento del Presupuesto 2027, el Senado se prepara para sancionar dos proyectos centrales para la administración de Javier Milei. Se trata de la Reforma a la Carta Orgánica del Banco Central y los cambios a la Ley de Inocencia Fiscal.

Las dos iniciativas lograron los dictámenes correspondientes, ahora se espera una reunión de labor parlamentaria este miércoles y que se defina la sesión, aunque la presidenta del bloque libertario, Patricia Bullrich, la confirmó el lunes tras dar una charla en el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires.

Reforma del Banco Central

El proyecto de reforma a la Carta Orgánica fue defendido por el titular del Banco Central, Santiago Bausili, este miércoles 9 de septiembre durante un plenario de las comisiones de Economía e Inversiones y de Presupuesto y Hacienda. Tras obtener dictamen, el funcionario remarcó: “Consideramos que la carta orgánica del BCRA es una estructura legal que no merece ser revisada continuamente; su estabilidad en el tiempo provee un valor muy importante para la economía”.

Al mismo tiempo agregó que la Reforma está centrada en cinco ejes: «Replican elementos básicos que contienen las cartas orgánicas de los bancos centrales de la mayoría de los países que han sido exitosos en erradicar la inflación».

Al respecto, la senadora Patricia Bullrich planteó: “Esta reforma no le pertenece a este Gobierno. Le pertenece a cualquier Gobierno que quiera que la Argentina deje de ser un país marginal”.

Sin embargo, desde la bancada Justicialista de José Mayans rechazaron la propuesta, la calificaron como “inconstitucional” y cuestionaron que los cambios concentren la toma de decisiones en el Directorio y limiten casi hasta su extinción la capacidad de control parlamentario.

Es necesario destacar que uno de los principales objetivos del Gobierno con la reforma es reforzar como función central del Banco Central la preservación del valor de la moneda. La iniciativa modifica el funcionamiento del organismo, limita los mecanismos de financiamiento del Estado mediante emisión monetaria, establece nuevas reglas para la distribución de las utilidades y apunta a fortalecer la independencia de sus autoridades.

Diputados aprobó entre los cambios la eliminación de la posibilidad de que el ministro de Economía participe con voz en las reuniones del Directorio del Banco Central. También establece condiciones para la remoción de las autoridades del BCRA. El presidente, el vicepresidente y los directores solo podrán ser apartados de sus cargos por las causales expresamente previstas en la ley. La destitución, además, deberá contar con la aprobación previa de ambas cámaras del Congreso.

La Reforma ya cuenta con la sanción de Diputados cuando fue aprobada por 144 votos a favor, 102 en contra y nueve abstenciones.

Inocencia Fiscal II

Los cambios a la Ley de Inocencia Fiscal es la segunda iniciativa que formará parte del temario de la sesión que impulsa La Libertad Avanza para este jueves en el Senado. La misma también cuenta con la sanción de la Cámara de Diputados desde el pasado 26 de agosto.

Entre los principales temas que aborda el paquete de Inocencia Fiscal II se destacan:



• Eliminación de los límites de ingresos y patrimonio que hoy restringen el acceso al régimen simplificado, para que más contribuyentes puedan optar por revelar menos información al Fisco: Si el contribuyente ya presentó la declaración jurada simplificada el 27/07, ya no tiene que hacer ninguna otra presentación. Quienes decidieron posdatar la presentación a la espera de la nueva ley deberán hacer la presentación hasta el 22/09/2026. Si hay alguna diferencia entre el monto del pago adelantado efectuado en julio y lo que arroja la declaración jurada definitiva, deberá abonarse hasta el 27/09/2026.

• Exclusión de los funcionarios públicos de alta responsabilidad (presentes o de los últimos 5 años) de los beneficios del régimen: solo podrán usarlo para presentar la declaración y pagar, sin acceder ala protección, es decir que no gozarán de los beneficios del tapón fiscal como tampoco les está permitido el uso de los “dólares del colchón”.

Redefinición de la discrepancia significativa: el concepto que habilita a ARCA a inspeccionar períodos anteriores: la diferencia debe superar el 15% del impuesto determinado (ya no del saldo a pagar), pero además se fija un piso de $5.000.000 – de modo que, si la diferencia detectada no supera ese umbral, no se considera discrepancia significativa y solo corresponde corregir la declaración, sin pérdida de beneficios.

• Se abre la posibilidad de regularizar una diferencia detectada por el Fisco dentro de los 15 días hábiles sin perder la protección legal del “tapón fiscal”: mientras que el contribuyente rectifique y pague la diferencia detectada por el fisco, mantiene los beneficios.

• Reducción de las multas para pequeñas y medianas empresas por incumplimientos formales: Se propone una reducción automática del 25% para personas humanas, sucesiones indivisas, micro, pequeñas o medianas empresas y entidades sin fines de lucro que no sean grandes contribuyentes, aunque no se revierte por completo la situación, sobre todo en aquellos casos que no se cumplan con regímenes de información donde las sanciones económicas son altas (hoy $ 10 millones y con la reducción sería de $ 7,5 millones).

• Cambios en los criterios con que ARCA puede fiscalizar e impugnar declaraciones juradas y en las sanciones tributarias.