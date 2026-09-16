Siete negociaciones en 24 horas: Santilli se reúne con gobernadores por el Presupuesto 2027, las PASO y Malvinas

El Gobierno puso en marcha su plan para lograr la aprobación del Presupuesto 2027 que ya ingresó al Congreso, la suspensión de las PASO y avanzar con el proyecto de Malvinas. Esta última iniciativa forma parte de una de las reformas vitales que el oficialismo impulsó para el próximo año.

Para conseguir las aprobaciones, en la Casa Rosada anunciaron este miércoles que el jefe de Gabinete, Diego Santilli, se reunirá con siete gobernadores en tres reuniones distintas para asegurarse los votos necesarios.

Negociaciones claves: Diego Santilli y los siete gobernadores

Desde el Ejecutivo informaron que la seguidilla de encuentros se dividirá de la siguiente manera:

A las 15, Santilli se reunirá con los gobernadores Raúl Jalil (Catamarca), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Gustavo Sáenz (Salta) y Osvaldo Jaldo (Tucumán) en Casa Rosada

en Casa Rosada El jueves por la mañana, el jefe de Gabinete y el ministro de Economía, Luis Caputo, se encontrarán con el gobernador de Jujuy, Carlos Sadir.

Pasado el mediodía, Santilli recibirá al gobernador Leandro Zdero (Chaco) y por la tarde hará lo propio con Gustavo Melella (Tierra del Fuego).

El Gobierno realizó el giro del proyecto a la Cámara de Diputados el martes por la noche. En el oficialismo que lidera Martín Menem dan a entender que las negociaciones formales en la Comisión de Presupuesto podrían comenzar hacia la primera semana de octubre, una vez que cierre la discusión de los proyectos de Endeudamiento y Discapacidad. Cuando se salde esa cuestión, se abrirá paso a la discusión presupuestaria.

El oficialismo calcula que llevará hasta noviembre y diciembre, dependiendo la rapidez a la que se arriben los acuerdos.

Dólar, inflación y el plan macroeconómico: qué dice el presupuesto 2027

El texto enviado por el Palacio de Hacienda sostiene que la política fiscal iniciada a fines de 2023 está dando resultados y proyecta un escenario optimista para el año electoral.

Como publicó anteriormente este medio, las variables clave que miran los mercados y la política son:

Cotización del dólar: un tipo de cambio promedio anual de $1728 .

un tipo de cambio promedio anual de . Inflación proyectada: una suba de precios promedio del 21,1% para todo el 2027.

una suba de precios promedio del para todo el 2027. Actividad económica: un crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) del 4% .

un crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) del . Salarios: una recomposición del salario promedio del 25,4% , ganándole por 4 puntos a la inflación.

una recomposición del salario promedio del , ganándole por 4 puntos a la inflación. Balanza comercial: exportaciones por US$ 130 mil millones, dejando un saldo a favor de US$ 15 mil millones.

«El Presupuesto refuerza el compromiso inclaudicable de sostener el equilibrio fiscal, condición necesaria para continuar la eliminación de la inflación y fortalecer la macroeconomía», detalla el documento oficial.