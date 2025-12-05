Lorena Villaverde ratificó ante la Justicia su renuncia al Senado este viernes: «Estoy siendo proscripta»

La diputada nacional de La Libertad Avanza Lorena Villaverde ratificó hoy ante la Justicia Electoral Nacional su renuncia al cargo de senadora nacional electa por la provincia de Río Negro en los comicios del pasado 26 de octubre, luego de perder apoyo político interno en medio de los cuestionamientos por supuestos vínculos con operadores del narcotráfico en Argentina y Estados Unidos.

La libertaria, que retiró su carta renuncia a la Cámara de Diputados para poder concluir su mandato (hasta diciembre de 2027), se había presentado a la sesión preparatoria de la Cámara alta del viernes pasado con la intención de jurar como senadora, pero hubo un acuerdo entre el oficialismo y la oposición para impedirle proceder en ese sentido y tuvo que abandonar el recinto.

A través de un escrito, Villaverde argumentó que su decisión “responde a razones estrictamente personales, vinculadas al deber de resguardar” su “integridad” y la de su familia.

“Durante los últimos meses he sido víctima de operaciones mediáticas maliciosas, de carácter obsceno y profundamente lesivo, cuyo objetivo no fue el debate político sino la destrucción personal”, consideró en el documento.

Según dijo, “se trató de una violencia calculada contra una mujer, una madre y una dirigente que incomoda a sectores del viejo régimen”.

Para Villaverde, “continuar bajo tales condiciones implicaría convalidar un daño injustificado» y poner en riesgo a sus hijos.

“Asimismo, comprendo la gravedad del momento institucional que atraviesa el país. Determinados sectores han intentado utilizar mi situación personal como herramienta para frenar reformas, condicionar la composición del bloque oficialista en el Senado y erosionar el proceso de transformación por el que millones de argentinos se pronunciaron. No seré funcional a esas maniobras, ni permitiré que se me utilice para distorsionar la voluntad popular”, afirmó.

En su relato, la legisladora rionegrina resaltó que sus “convicciones» vinculadas a “la libertad”, “el mérito” y “el trabajo responsable” permanecen «intactas”.

“Y precisamente por ello – porque ningún cargo vale más que la integridad personal ni el futuro institucional de la Argentina- entiendo que esta renuncia es el acto más ético, coherente y responsable frente a la coyuntura actual”, explicó.

“Todo lo anterior sin perjuicio de considerar que estoy siendo proscrpita por un grupo de senadores que violan la Constitución Nacional arrogándose facultades judiciales que no les corresponden”, recriminó.

Villaverde manifestó que “lamentablemente los tiempos procesales juegan en contra” y que en ese sentido no podía “permitir que LLA no tenga a todos sus senadores en las bancas para votar todas las leyes que cambiarán nuestro país”.

“No renuncio a mis convicciones. No renuncio a mi compromiso con Río Negro. No renuncio a acompañar el proceso de transformación que considero indispensable para la Nación. Solo renuncio a ser utilizada como herramienta para perjudicar al país y a su pueblo”, enfatizó. __IP__

“Formulo esta decisión con serenidad, plena conciencia de su trascendencia institucional y profundo respeto por la autoridad de este Tribunal”, concluyó.

Noticias Argentinas.

Enzo Fullone, el exDelegado de Vialidad, será el senador de Río Negro

El roquense Enzo Fullone, de La Libertad Avanza, asumirá la banca del Senado por Río Negro, después de la renuncia de Lorena Villaverde.

Tiene 37 años, es estudiante de cuarto año en Administración de Empresas, con una Tecnicatura Superior en Petróleo, y, en el 2024, se transformó en el delegado de Vialidad Nacional en la Provincia. Renunció a ese cargo para integrarse a la lista libertaria a la Cámara Alta, en el segundo lugar.

Su historial consigna tareas gerenciales en una constructora y en el Casino Crown, con un paso como auditor de la Lotería de Río Negro.

Ahora asumirá en el Senado por la renuncia de Villaverde, con quien tenía una excelente relación inicial ya que la diputada lo promovió para Vialidad pero, en el último tiempo, se mostraron muy distanciados.

Fullone será senador en cumplimiento del artículo 157 del Código Electoral, con sus modificaciones en el 2017.

En este caso, no existe cobertura con un candidato del mismo sexo del renunciante por tratarse de la fuerza que fue segunda en la elección.

Se especuló, en algún momento, que la roquense Viviana Sánchez, tercera en la lista, se constituiría en la representante parlamentaria.

La ley 27412 modificó el artículo 157 del Código Electoral Nacional para la “paridad de género en ámbitos de representación política”, fijando dos criterios distintos de sucesión cuando se trate del partido con más votos de aquel que salió segundo.

Se indica que “resultarán electos los dos titulares correspondientes a la lista del partido o alianza electoral que obtuviere la mayoría de los votos emitidos” y “el/la primero/a de la lista siguiente en cantidad de votos”.

Al plantear la cobertura de vacantes por “muerte, renuncia, separación, inhabilidad o incapacidad permanente” de “senador/a nacional” de la lista “que hubiere obtenido la mayoría de votos” se señala la sustitución por “el/la senador/a suplente de igual sexo”.

En cambio, frente a la vacante de la fuerza que “hubiere resultado siguiente en cantidad de votos emitidos, será sustituido/a por el/la suplente por su orden”.

El 26 de octubre, La Libertad Avanza fue segunda, detrás de Fuerza Patria, que logró la elección de Martín Soria y Ana Marks en el Senado.