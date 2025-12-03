Quién es Enzo Fullone, el roquense que reemplazará a Lorena Villaverde en el Senado

Enzo Fullone se hizo conocido en Río Negro cuando fue designado jefe del distrito de Vialidad Nacional en Río Negro, en 2024. Había llegado a ese lugar cuando el Gobierno nacional empezó a buscar cuadros técnicos para ocupar cargos como el que ostentó en el organismo nacional.

Roquense, de 37 años, es técnico en petróleo aunque nunca trabajó en esa profesión. Su deporte favorito es el padel, que quienes lo conocen dice que practicaba con mucha frecuencia antes de asumir en Vialidad Nacional.

Fullone fue empleado de Lotería de Río Negro hasta que asumió el gobierno de Carlos Soria y puso en disponibilidad a gran parte del personal de ese organismo. De allí saltó a Crown Casinos, la concesionaria de las casas de juego en Río Negro.

Según indicaron quienes lo conocen, allí comenzó como cadete y llegó a ser jefe de Marketing en los aproximadamente siete años en los que estuvo en la empresa.

Constructor y con una bodega boutique

Actualmente tiene una empresa constructora con un socio y también una pequeña bodega boutique que por ahora no es un emprendimiento comercial.

Tras trabajar en Vialidad Nacional en pleno proceso de desinversión por parte del Gobierno de Javier Milei, Fullone finalmente fue ubicado segundo en la lista de Senadores.

Durante la campaña fue evidente su distanciamiento de Villaverde y su acercamiento a Aníbal Tortoriello, el presidente de CREO que conformó la alianza oficialista en Río Negro con LLA, y que ganó la elección a Diputados.

Las últimas semanas de Fullone transcurrieron en Buenos Aires. En medio de la pérdida de apoyo de Villaverde para asumir como senadora su nombre comenzó a sonar con fuerza como potencial reemplazante. También se barajó la posibilidad de un cargo en el Gobierno nacional.