Lorena Villaverde renunció a su banca en el Senado: “Tomo esta decisión priorizando a mi familia y mi convicción”

Lorena Villaverde renunció a su banca en el Senado de la Nación. La dirigente rionegrina de La Libertad Avanza había sido elegida el 26 de octubre en Río Negro para ocupar un asiento en la Cámara Alta; sin embargo, esta tarde anunció, mediante una carta pública dirigida a Javier Milei, que decidió no asumir el cargo. Villaverde afirmó que su decisión responde a «motivos personales, familiares y a la coherencia con sus convicciones».

La diputada será reemplazada por Enzo Fullone, el roquense de 37 años que fue segundo en la lista de Senadores de La Libertad Avanza y quedó a poco más de 2000 votos de entrar directamente a la Cámara Alta.

Este martes, Villaverde había retirado la denuncia presentada en Diputados y anunció que podría continuar como legisladora en la Cámara Baja. Este miércoles, en un comunicado dirigido al presidente Javier Milei, expresó que su renuncia está guiada por “la defensa irrestricta de la libertad”, el respeto a la Constitución y su compromiso con el proyecto de transformación impulsado por el Ejecutivo. Sin embargo, advirtió que no está dispuesta a que su nombre sea utilizado como herramienta para “obstaculizar el rumbo del país”.

Lorena Villaverde renunció a su banca en el senado: «Mis hijos están antes que cualquier cargo”

Villaverde sostuvo que deja de lado la posibilidad de asumir por una decisión que nace “del amor, la responsabilidad y la coherencia”, asegurando que su familia ocupa un lugar central en este momento de su vida.

“Mis hijos están antes que cualquier cargo, porque ninguna ambición política vale más que su bienestar”, afirmó, revelando que su familia ha sido víctima de amenazas y difamaciones que la empujaron a repensar su futuro inmediato.

Señor Presidente:



Me dirijo a usted con el respeto y la convicción profunda que me trajeron a la vida pública: la defensa irrestricta de la libertad, el apego absoluto a nuestra Constitución Nacional y el compromiso inquebrantable con el proyecto de transformación que usted… pic.twitter.com/CfdDmIQNNv — Lore Villaverde (@LoreVillaverde1) December 3, 2025

En la carta, Villaverde cuestionó duramente a sectores políticos que, según sostuvo, buscan utilizar su designación como herramienta para frenar las reformas impulsadas por el Gobierno nacional.

“Sectores del viejo régimen han intentado convertir mi situación personal en una herramienta para frenar las reformas, obstaculizar la conformación del bloque oficialista en el Senado y desgastar el proyecto de cambio”, denunció.

Afirmó que no formará parte de maniobras destinadas a poner en riesgo el rumbo del país:

“No voy a ser parte de un juego que ponga en riesgo el futuro de millones de argentinos”.

Villaverde ratificó su apoyo al Gobierno y su compromiso con Río Negro

Aunque decidió desistir de asumir, Villaverde dejó en claro que su compromiso político. Además, afirmó que seguirá trabajando en apoyo al Presidente y a las reformas planteadas: “Mi compromiso con la libertad, con Río Negro y con este proyecto de transformación sigue intacto”.

Lorena Villaverde, diputada nacional por LLA.

También aseguró que “No me involucraré en este momento si eso pone en riesgo al país, ni por honores personales”.

Concluyó señalando que acompañará desde otro lugar, sin ocupar una banca ni un rol formal, y que su decisión busca “evitar la violencia, proteger a su familia y no prestarse a disputas de la vieja política”.

Por qué Lorena Villaverde podría seguir como diputada

En un breve escrito dirigido al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, la legisladora libertaria Lorena Villaverde señaló que “por medio de la presente, se solicita que se retire la nota por la cual renunciaba a mi cargo de Diputada Nacional”.

Villaverde se había hecho presente el viernes pasado en la sesión preparatoria del Senado, pero debió abandonar el recinto luego de que las fuerzas políticas llegaran a un acuerdo para remitir el pliego a comisión para discutir allí la habilidad o inhabilidad moral de la rionegrina para ejercer el cargo de senadora.

La diputada nacional fue impugnada por sus vínculos con Fred Machado, el empresario vinculado al narcotráfico y extraditado a Estados Unidos que financió la campaña de José Luis Espert.

Además, Villaverde había sido detenida en el 2002 en el Estado norteamericano de Florida cuando intentaba ingresar a ese país un kilo de cocaína.

Uno de sus mayores detractores es Martín Soria, el exintendente de Roca que desde hace dos años viene machacando en el recinto de la Cámara de Diputados sobre los supuestos nexos de Villaverde con el negocio del narcotráfico.