Premiarán la contratación de neuquinos con créditos fiscales: la ley que reglamentó Rolando Figueroa

La ley 3499 del programa Neuquén Emplea fue reglamentada formalmente ayer por el Gobierno provincial luego de ser aprobada el año pasado en la Legislatura y funcionar hasta ahora a través de resoluciones ministeriales y sectoriales.

El sistema, creado por el Poder Ejecutivo, tiene como objetivo fomentar la contratación de personas residentes en la provincia que estén buscando trabajo o quieran mejorar sus posibilidades de inserción en el mercado laboral.

Los beneficiarios directos, que serán aquellos que se postulen para participar del esquema, deberán tener más de 18 años, contar con domicilio real en Neuquén y haber completado la inscripción al programa.

Este registro podrá hacerse en las redes de oficinas correspondientemente habilitadas por el ministerio de Trabajo. Al presentarse, la persona tendrá que mostrar su DNI y una declaración jurada que avale la anotación.

Neuquén Emplea también incentivará la participación de los privados, identificados como los «destinatarios indirectos» del programa en el decreto reglamentario que se publicó en el Boletín Oficial con la firma de Rolando Figueroa.

Los incentivos para los privados

Uno de los mecanismos para favorecer la contratación local con las empresas de Neuquén será el crédito fiscal, una herramienta que apunta a reducir la presión tributaria de las firmas que adhieran a la ley.

Para recibir el beneficio, primero, deberán acceder a la certificación de Neuquén Emplea, según se indica en la norma aprobada en abril de 2025.

Este sello, que no está descrito de ese modo en el decreto publicado este martes, se entregará a las compañías que hayan ingresado al programa, estén inscriptas en el padrón de la subsecretaría de Trabajo y no tengan ninguna sanción en curso en materia de relaciones laborales.

Una vez aprobado el permiso, las empresas, además del incentivo fiscal, también tendrán prioridad en las licitaciones que realice el Estado neuquino.

Créditos fiscales: de cuánto serán y qué extensión tendrán

En cuanto a los créditos, su alcance estará limitado a los impuestos que se abonan ante la dirección provincial de Rentas, es decir, Ingresos Brutos, Sellos e Inmobiliario. Los vencimientos en los que se podrán aplicar serán aquellos con fecha posterior a la certificación aprobada por la autoridad de aplicación, que será el ministerio de Trabajo.

Cada uno de ellos equivaldrá a un salario mínimo, vital y móvil en caso de que el trabajador haya sido contratado por una jornada completa. En cambio, si la relación se acuerda por media jornada, el beneficio se reducirá al 50% del salario considerado.

De corresponder, las empresas también podrán recibir descuentos adicionales. Estos serán del 15% si la contratación se hace con personas de entre 18 y 35 años; del 10% si se hace con mujeres, trans o personas no binarias; del 10% si la firma está radicada en una localidad de hasta 5.000 habitantes; y del 15% si se contratan personas con discapacidad.

La ley también señala que, si la firma queda con saldo a favor luego del plazo de vigencia, fijado en 12 meses, esta tendrá hasta 36 meses para utilizarlo.

Los saldos correspondientes a Ingresos Brutos se podrán usar para Sellos e Inmobiliarios, mientras que los que surjan de estos últimos solo aplicarán al tributo donde haya aparecido la diferencia.

Tanto el crédito como la certificación serán entregados por un plazo máximo de 12 meses. De todos modos, si la autoridad de aplicación detecta incompatibilidades, como datos salariales falsos o despidos antes del plazo mínimo, cualquiera de los dos beneficios quedará en condiciones de ser anulado.

Primeros resultados

Según se informó en junio pasado, el programa Emplea Neuquén muestra números favorables como una política pública de inserción laboral.

Datos elaborados en base a información de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) mostraron que, sobre un universo de 32.415 personas con legajo completo dentro del programa, 11.792 lograron acceder a un empleo formal desde mayo de 2024 a la fecha.

Lucas Castelli, el ministro del área, destacó en aquel momento que los resultados alcanzados «muestran que miles de neuquinos pudieron acceder a oportunidades laborales reales gracias a una herramienta pensada no solamente para conectar personas con oportunidades, sino también para acompañarlas, capacitarlas y prepararlas para insertarse en el mundo laboral”.