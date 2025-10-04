Los mamelucos para Vaca Muerta se confeccionarán en El Chañar

En San Patricio del Chañar comenzó a funcionar una fábrica textil dedicada a la confección de mamelucos y ropa de trabajo para la industria hidrocarburífera.

Se trata de un emprendimiento privado que invierte en la localidad y que contará inicialmente con un plantel de 13 mujeres jefas de hogar capacitadas en los talleres municipales.

La planta se instaló en el casco urbano para facilitar la cercanía de las trabajadoras a su lugar de empleo y está preparada para incorporar un segundo turno a medida que crezca la producción, según informó el municipio de la localidad.

El intendente Gonzalo Nuñez encabezó la apertura junto a la secretaria de Género de la provincia, Natalia Fenizi, la viceintendenta, concejales, empresarios, vecinos y vecinas. También participó el empresario responsable de la inversión, Cristian Prada, junto a las primeras trabajadoras que se incorporaron al proyecto.

El intendente destacó que “esta es una muestra de que Vaca Muerta puede generar oportunidades reales para nuestra gente cuando se articulan políticas públicas con la inversión privada”.

Nuñez, cuando fue concejal, promovió la creación del Observatorio de Violencia Machista y contra las Mujeres, para brindar información y asesoramiento a las víctimas de violencia. Luego impulsó los primeros talleres de costura dirigidos a jefas de hogar y mujeres que atravesaban situaciones de violencia de género. Ya como intendente, amplió y jerarquizó el programa, que fue adoptado por la provincia y replicado en otras localidades.

Además, la actual gestión sumó capacitación en emprendedurismo y acceso a financiamiento, lo que permitió que algunas de las mujeres formadas pudieran montar sus propios talleres. Varias de ellas serán contratadas por la nueva fábrica para realizar terminaciones y bordados.

“Este proyecto es el resultado de un camino que comenzó con la contención social, continuó con la capacitación y hoy se traduce en empleo y en oportunidades para las familias de San Patricio del Chañar”, expresó Nuñez.

Prada explicó que “el objetivo es producir mamelucos de alta calidad, incluida ropa ignífuga, para abastecer a las operadoras de Vaca Muerta y también a organismos públicos”, y resaltó que “al ubicar la planta en el casco urbano, priorizamos que las trabajadoras puedan desarrollar su tarea cerca de sus hogares”.

La iniciativa fue declarada de interés municipal por el Concejo Deliberante y se hicieron gestiones para que la Legislatura la declare de interés provincial.

Se busca que el programa de compre neuquino favorezca la adquisición de estas prendas por parte de las compañías que operan en la cuenca, ya que en la actualidad este equipamiento se importa desde otras provincias.

Una de las trabajadoras expresó que, para muchas de ellas, haber atravesado momentos difíciles hace que contar con un empleo formal represente una oportunidad significativa, y destacó que, gracias a la capacitación recibida en los talleres municipales, ahora pueden desempeñarse laboralmente en su propia localidad.

Tras el corte de cinta y el recorrido por las instalaciones, la jornada tuvo un momento especial en la calle, frente a la planta, donde las trabajadoras de la nueva empresa y de los talleres municipales realizaron un desfile de las prendas que ellas mismas confeccionan, mostrando la calidad y variedad de los productos.

El proyecto también incorpora un esquema de economía circular, ya que los mamelucos ignífugos que dejen de usarse podrán reciclarse para producir mantas para bomberos y frazadas ignífugas para instituciones que las necesiten.

Nuñez afirmó que “el objetivo de esta gestión es que el desarrollo de Vaca Muerta no sea solo producción de petróleo y gas, sino que también genere empleo local, valore el esfuerzo de las trabajadoras y fortalezca la economía de San Patricio del Chañar”.