Los nuevos F-16 tendrán su debut el sábado: el Gobierno reprogramó el vuelo inaugural y confirmó los horarios

El ministerio de Defensa de la Nación emitió un comunicado donde confirmó la suspensión momentánea del vuelo inaugural de los nuevos aviones de caza F-16 que adquirió el Gobierno de Javier Milei. Las actividades se realizarán mañana sábado 6 en el mismo horario y trayectoria.

Los aviones comprados desde Dinamarca arribaron al continente sudamericano hace unos días, y se esperaba la llegada y show de bienvenida a las primeras seis unidades de combate y defensa nacional. Los cazas realizarán un vuelo rasante sobre la Ciudad de Buenos Aires.

La ruta trazada para los aviones recorren distintos puntos emblemáticos de la capital, entre ellos sobrepasarán Puerto Madero, Av. 9 de Julio y la Casa Rosada.

Comunicado oficial del Ministerio de Defensa

Cómo será el recorrido y los horarios del vuelo rasante de los F-16 este sábado 6

En un comunicado, la cartera ministerial detalló que el domingo se realizará un vuelo rasante de los F-16 sobre la Ciudad de Buenos Aires entre las 8 y las 8:45 «para que los argentinos puedan presenciar el despliegue de estas aeronaves que representan un salto histórico en la capacidad disuasiva del país”.

El recorrido del domingo será el siguiente, según informaron desde Seguridad:

⁠7:55: :Ingreso a la Ciudad de Buenos Aires desde el noroeste, sobre el Río de la Plata, procedentes del Área Material Río Cuarto.

8:00: Sobrevuelo de la Casa Rosada, de Este a Oeste, a 2.000 pies de altura.

Continuación por la Avenida de Mayo hasta la altura de Plaza Miserere.

08:03: Viraje hacia el sur para reposicionarse y sobrevuelo de la Avenida 9 de Julio, de Sur a Norte.

⁠Continuación hasta el Río de la Plata. ⁠

08:05: Viraje hacia el oeste para reposicionarse y sobrevuelo del Aeroparque Jorge Newbery.

⁠Paso sobre Retiro.

08:06: Paso sobre Puerto Madero y giro de 360° con centro en el Ministerio de Defensa.

⁠Viraje al Suroeste.

08:10: Pasaje de despedida por la Avenida 9 de Julio, nuevamente de Sur a Norte.

⁠Viraje al oeste, ascenso y regreso al Área Material Río Cuarto, para la ceremonia de recepción presidida por el Presidente de la Nación y Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, Javier Milei.