«Operación Iguazú»: la participación de Santiago Caputo en la salida de Flávio Bolsonaro por Argentina a Estados Unidos

El gobierno argentino asumió un rol protagónico en la controvertida salida de Flávio Bolsonaro hacia Estados Unidos. Por orden directa de Javier Milei, el asesor presidencial Santiago Caputo viajó a Misiones para coordinar un operativo confidencial que involucró a servicios de inteligencia, fuerzas de seguridad federales y una elaborada estrategia de distracción avalada por Washington.

La maniobra se desató el lunes, minutos después de que el excandidato brasileño anunciara que la justicia de su país le había prohibido salir de Brasil y le exigía entregar sus pasaportes. Esa misma tarde, Caputo desembarcó en Puerto Iguazú para articular a contra reloj el andamiaje estatal necesario para asegurar el vuelo hacia Miami.

Jets privados, señuelos y el rol de Yacyretá: el plan para sacar a Flávio Bolsonaro de Brasil

Caputo se instaló en el hotel Meliá y tomó las riendas de una operación que sumó esfuerzos de la SIDE, Migraciones, Aduana, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y hasta recursos del Ente Binacional Yacyretá, organismo controlado por Diego Adúriz, primo del ministro de Economía Luis Caputo.

El despliegue en la pista del Aeropuerto de Iguazú incluyó, según Clarín, una jugada de distracción digna del espionaje internacional:

El avión principal: un jet Gulfstream G400 (LV-JQW) de Baires Fly fue alistado para la familia Bolsonaro y quedó en espera durante más de 24 horas.



un jet de Baires Fly fue alistado para la familia Bolsonaro y quedó en espera durante más de 24 horas. La nave señuelo: un segundo avión privado de la firma Sundown Jet (LV-JZQ) se estacionó en la misma pista para despistar a la prensa y a los informantes.



un segundo avión privado de la firma Sundown Jet (LV-JZQ) se estacionó en la misma pista para despistar a la prensa y a los informantes. Cortina de humo de Estados Unidos: mientras la familia aguardaba para cruzar la frontera argentina, fuentes del Departamento de Estado norteamericano informaron a agencias como Reuters que Bolsonaro ya estaba en Florida, una falsa versión que el propio Lula da Silva dio por cierta.

Una de las principales incógnitas del operativo es dónde estuvo Flávio Bolsonaro durante la tarde del martes antes de embarcar. Migraciones de Argentina reportó que el ingreso por el puente Tancredo Neves ocurrió a las 23:30, un horario que genera dudas, ya que en esa zona fronteriza reside Leonardo Rodríguez de Jesús, un familiar de los Bolsonaro también prófugo de la justicia brasileña.

Lo concreto es que, según se conocó, Santiago Caputo escoltó a la familia brasileña en la misma pista de aterrizaje hasta finalizar los trámites migratorios exprés. Finalmente, el jet Gulfstream despegó a las 00:21 del miércoles, realizó una escala a las 4:31 en Guayaquil, Ecuador, y aterrizó en Miami.

Alto en la ruta: un exagente de la DEA frenado por la policía

Con el avión ya volando sobre espacio aéreo de Paraguay, Caputo emprendió el regreso terrestre hacia Posadas en una camioneta Toyota Hiace conducida por el asesor de Yacyretá, Ignacio Palacios, acompañado de una Ford Ranger de custodia.

A las 2:20 de la madrugada, sobre la Ruta Nacional 12, la comitiva se topó con un control policial misionero no previsto. La sorpresa de los agentes de tránsito fue mayúscula al comprobar quiénes viajaban en los vehículos oficiales.

Según lo publicado por Clarín, abordo de la Ranger viajaba Jorge Waisman, jefe de Seguridad de Yacyretá y presunto exagente de la DEA estadounidense. En ese momento, las autoridades provinciales misioneras no estaban al tanto del operativo ni de la presencia del principal estratega de la Casa Rosada en su jurisdicción.

Tras comprobar las identidades, la policía dejó seguir a las camionetas hacia Posadas, desde donde Caputo voló hacia Buenos Aires luego de informarle a Milei el «éxito» de la maniobra, una operación que promete dejar profundas secuelas diplomáticas y judiciales en la región.