Los problemas con el gas y la energía dejaron sin funcionar al Deliberante de Plaza Huincul

Los inconvenientes que se registraron en los servicios de energía eléctrica y el gas natural obligaron a suspender las actividades en el edificio del Concejo Deliberante de Plaza Huincul. La sesión del martes no se hizo y ahora el personal está abocado a reparar los desperfectos para que se pueda reanudar la labor de manera rápida.

La semana comenzó con un principio de incendio en un transformador que alimenta al edificio del Concejo Deliberante de Plaza Huincul. Antes del mediodía fueron convocados los bomberos voluntarios huinculenses que controlaron rápidamente la situación y evitaron que se propogara.

Sin embargo, al problema en el sistema eléctrico se le sumó otro desperfecto, pero esta vez, en el servicio de gas natural. Ante esta situación es que se resolvió suspender las actividades programadas para el martes 30 y «hasta nuevo aviso».

Eso incluyó la sesión ordinaria que todos los martes se lleva adelante. El orden del día incluía cinco despachos de comisión y dos para tratamiento; más la correspondencia ingresada.

Trabajan en la reparación

En principio, no se refirió una fecha precisa para la reanudación de las tareas en este recinto. Sin embargo, el presidente del Concejo Deliberante, Daniel Vidondo, explicó que el personal abocado a solucionar los inconvenientes «está trabajando» y que a más tardar «el jueves retornamos con funciones normales», ante la consulta de este medio.

Ante este cronograma es que no se resolvió mudar temporalmente la actividad a otro edificio y realizar así la sesión ordinaria semanal. No es la primera vez que las instalaciones sufren inconvenientes con la falta de servicios.

El recinto que está situado en el comienzo del barrio Uno formó parte al patrimonio de inmuebles de la petrolera YPF que fue cedido a la comuna, por lo que tiene ya varias décadas.

Uno de los problemas fue la falta del servicio porque las instalaciones no estaban en condiciones de ser aprobadas al ser detectada una pérdida.

Mientras se solucionó el desperfecto, fue habitual observar la calefacción a través de estufas eléctricas en las oficinas de las y los concejales, o los equipos de aire acondicionado en el caso del recinto de sesiones.