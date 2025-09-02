Plaza Huincul avanzó con la línea de créditos para comerciantes y emprendedores

En la sesión ordinaria de este martes del Concejo Deliberante de Plaza Huincul tomó estado parlamentario el proyecto de ordenanza para aprobar la línea de créditos para comerciantes, emprendedores y jóvenes profesionales. La asistencia financiera fue presentada la semana pasada, en conjunto entre las autoridades huinculenses y cutralquenses para que a través del ente autárquico intermunicipal El Mangrullo, Enim se disponga del fondo de $3.000 millones destinados a estos empréstitos.

La iniciativa fue enviada por el intendente Claudio Larraza e ingresó a través del presidente del cuerpo, Daniel Vidondo. La totalidad de los siete ediles autorizaron la incorporación y se la derivó a la comisión Uno para su tratamiento. En ese ámbito se empezará la discusión e intercambio de opiniones entre aquellos que estén de acuerdo y los que no.

El proyecto de ordenanza se requiere para darle el encuadre legal a la creación de esta línea crediticia de $3.000 millones del organismo intermunicipal El Mangrullo -Enim– y tiene que estar avalado por los dos Deliberantes, tanto el huinculense como el cutralquense.

Cuando se hizo el anuncio se sostuvo que es una forma de generar una herramienta financiera para acompañar a este sector de la economía local, como también se hizo en años anteriores con la línea de créditos a taxistas o cuando se implementó en medio de la pandemia de Covid 19.

Esta línea especial contempla una serie de beneficios como la reducción del 50 % en la tasa mínima de aplicación de interés del banco Nación y disponer un plazo de devolución de hasta 60 meses.

Estos créditos que se implementarán a través de asistencia directa a comerciantes, jóvenes profesionales y emprendedores locales, se empezará a otorgar una vez que la autorización esté aprobada en los dos Concejos Deliberantes.

En Cutral Co todavía no se conoció que haya tomado estado parlamentario la futura ordenanza. De no ingresar a la sesión ordinaria en los próximos días, existe la posibilidad de convocatoria a una extraordinaria.

Por otra parte, el organismo intermunicipal será el encargado de informar los requisitos y cuáles serán los montos, según los proyectos que el interesado quiera llevar adelante.

Para el caso de comerciantes, tienen que contar con la licencia comercial habilitada en viencia; estar residiendo de manera continua e inmediata que no sea menor a dos años, al momento de solicitar el crédito.

Tampoco puede ser deudores morosos del Ente El Mangrullo -Enim-y ser contribuyentes a alguno de los dos municipios. Se podrá solicitar el acceso a la línea crediticia toda vez que el emprendimiento o la actividad se desarrolle dentro de la zona geográfica de Plaza Huincul o Cutral Co. Es decir, que no se podrá solicitar un préstamo para un emprendimiento o local comercial que se ubique en otro punto de la provincia.