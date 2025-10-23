Los radares en la Ruta 7 de Neuquén, a horas de funcionar: completaron la instalación de los equipos

La puesta en marcha de un par de radares sobre la Ruta Provincial 7 de Neuquén dio un paso significativo esta semana con la colocación de los equipos en uno de los tramos más críticos de su recorrido, camino a la localidad de Añelo.

La información fue confirmada desde la secretaría de Emergencias y Gestión del Riesgo ante la consulta de Diario RÍO NEGRO.

Según se explicó la semana pasada, los dispositivos son dos, uno móvil y el otro fijo, y fueron adquiridos a una empresa cuyo nombre todavía no trascendió.

Si bien ya fueron instalados, los equipos permanecen apagados. Su encendido depende de un convenio que el Ministerio de Seguridad firmaría con la compañía proveedora entre este jueves y el viernes.

Ambos están ubicados en uno de los sectores más complejos para el tránsito de la ruta provincial, ampliamente abordada en esa zona por vehículos de la industria petrolera vinculada a Vaca Muerta.

El aumento de los siniestros, muchos de ellos con consecuencias fatales, derivó en un plan de acción del área de Seguridad Vial, que incluyó la instauración de horarios especiales de circulación en un primer momento y un aumento del personal policial sobre la traza.

Radares en la Ruta 7 de Neuquén: dónde se encuentran

La situación finalmente derivó en la instalación de dos cinemómetros, uno de los cuales fue colocado ayer miércoles a la altura del kilómetro 32, donde ya existe un tráiler de la secretaría.

El otro, que es móvil, también llegó a la zona. La idea es que vaya rotando por los distintos sectores clave del tramo que se encuentra entre Añelo y el cruce con la Ruta Provincial 8, cerca de San Patricio del Chañar.

Desde el Ejecutivo aclararon a este medio que los equipos no emitirán multas, como había trascendido originalmente. Indicaron, en cambio, que servirán para medir el tránsito y las velocidades máximas a la que pasan los automovilistas, con la finalidad de recabar información valiosa para las dependencias involucradas.

El funcionamiento de los radares en rutas provinciales, vale recordar, fue suspendido por una ley provincial que aprobó este año la Legislatura, pero que todavía no fue reglamentada por parte del Gobierno neuquino.