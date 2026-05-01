“Luchan contra la incertidumbre”: la indirecta de Victoria Villarruel al Gobierno en el Día del Trabajador

La vicepresidenta Victoria Villarruel difundió este viernes un mensaje por el Día del Trabajador con una referencia a la “incertidumbre” económica que atraviesan los argentinos. La publicación volvió a exponer las tensiones políticas con el Gobierno de Javier Milei.

Villarruel utilizó su cuenta de X para destacar el esfuerzo de los trabajadores y pedir por quienes no tienen empleo. “Hoy homenajeamos a quienes, con su esfuerzo diario, levantan la Argentina, nuestros trabajadores”, escribió la vicepresidenta.

La referencia a la economía que reaviva la interna libertaria

Luego sostuvo que “La Iglesia nos propone mirar a San José, hombre justo y silencioso, que encontró en el trabajo el camino para servir a Dios y proteger a su familia”.

Villarruel agregó que “el trabajo es vocación y responsabilidad” y remarcó que San José “no buscó reconocimiento ni honores”. En esa línea, señaló que cumplió “su deber con fidelidad, sosteniendo a la Sagrada Familia con humildad y fortaleza”.

El presidente Javier Milei viajará por cuarta vez en lo que va del año a Estados Unidos. Foto: archivo.

La vicepresidenta incorporó después una referencia a la situación económica actual. “¡Cuántos argentinos hoy se parecen a él! Hombres y mujeres que madrugan, que luchan contra la incertidumbre, que no bajan los brazos y que confían en que el esfuerzo honrado siempre vale la pena”, expresó.

En el tramo final del texto, Villarruel pidió “que interceda por quienes no tienen empleo” y reclamó “defender la cultura del trabajo como fundamento de la dignidad humana”. La vicepresidenta también afirmó: “Que en cada rincón de nuestro país el trabajo sea fuente de sustento, pero también de orgullo y realización”.

Javier Milei volverá a Estados Unidos y será expositor en la cumbre del Instituto Milken

En tanto, este viernes se confirmó que el presidente Javier Milei volverá a viajar a Estados Unidos para participar de la Conferencia Global del Instituto Milken, uno de los foros internacionales que reúne a referentes de finanzas, tecnología y políticas públicas. El Presidente expondrá el 6 de mayo en Los Ángeles y sumará su cuarta visita al país en el año.

El mandatario aceptó la invitación del Instituto Milken tras participar del informe de gestión encabezado por Guillermo Francos en el Congreso y luego de su visita al portaaviones nuclear USS Nimitz. Según publicó Infobae, en la gira también estarán el canciller Pablo Quirno y el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford.

La conferencia se realizará bajo el lema “Liderando en una nueva era” y reunirá a empresarios, funcionarios y referentes internacionales vinculados a las finanzas, la salud, la innovación y la tecnología. En ediciones anteriores participaron Bill Clinton, Kristalina Georgieva, Jensen Huang y la reina Ranía de Jordania.