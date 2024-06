Lucila Crexell, embajadora en la Unesco: «Lo único que consiguieron es fidelizar mi voto a la Ley Bases»

«No, por ahora no me voy a ningún lado«, soltó Lucila Crexell tras filtrarse un documento que revela el inicio formal de su postulación como embajadora de la Unesco, en París. La senadora de Neuquén habló este martes con La Nación + y aseguró que todo se trata de una «operación» para «amedrentarla».

Al comienzo de la entrevista, Crexell fue consultada por los rumores que circularon en la última semana. El periodista Carlos Pagni había asegurado que la legisladora había negociado su voto a favor de la Ley Bases por un puesto diplomático.

Ante ello, la neuquina volvió a negar la especulaciones: «No es cierto. Esto es una negociación que viene de mucho tiempo antes. Tengo un acuerdo con Pablo Cervi. El año pasado había una posibilidad de que yo pudiera ir a un organismo internacional. Lo estábamos trabajando con Patricia Bullrich, pero cuando ella pierde la elección, se cayó la posibilidad». Y agregó: «En abril se retomó la posibilidad y me ofrecieron el lugar en la Unesco«.

«Es verdad que hubo una oferta, pero no tiene nada que ver con la negociación de la Ley Bases», insistió.

Crexell aseguró que es posible que la filtración de este documento forme parte de una «operación» por parte de sectores ligados al kirchnerismo. Y reveló que el texto difundido esta tarde tiene más de una semana, cuando se resolvió frenar el operativo para avanzar con su nominación.

«Están tratando de amedrentarme para que no vote a favor la Ley Bases«, aseveró.

Pese a los esfuerzos, la senadora aseguró que de todas formas votará de forma positiva el proyecto de Javier Mileo: «Si pensaban que con esto me iban a amedrentar, lo único que consiguieron es fidelizar mi voto al compromiso asumido«, enfatizó.

Además, Crexell denunció que recibe mensajes intimidatorios en su celular: «Ahora me están atormentando en mi WhatsApp«, comentó. «Traidora a la patria» y «Te vas como una rata a París», son algunas de las expresiones lanzadas por su detractores —según palabras de la propia Crexell—.

Lucila Crexell, embajadora de la Unesco: el texto completo de su postulación

Inicialmente, se difundió la noticia de que el Poder Ejecutivo había remitió una solicitud a la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Senado de la Nación. Sin embargo, la periodista Gabriela Vulcano aseguró que «el pliego no ingresó aún al Senado».

Todo se trataría de una nota armada durante un trámite interno de Cancillería. «Quien lo filtró sabía que provocaría un cimbronazo en las negociaciones entre el oficialismo y la oposición», destacó la comunicadora.

Lo cierto es que el documento es el paso previo al envío del pliego que debe ser debatido en la Comisión de Acuerdos, algo que se espera que suceda la a finales de mes ya que el mismo entraría al Senado de la Nación durante la próxima semana.

Se trata de un dictamen jurídico, que es la recomendación que hace el organismo del Estado encargado de las relaciones exterior al Ejecutivo.

«Se solicita al honorable Senado de la Nación el acuerdo correspondiente para designar como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario a la señora Carmen Lucila Crexell, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 5° de la Ley del Servicio Exterior de la Nación«, dice el texto difundido esta tarde.

En tal sentido, en el documento se expuso que «se deja constancia que la señora Lucila Crexell será designada delegada permanente de la República ante la Organización de las Naciones Unidas para la educación, la ciencia y la cultura, una vez obtenido el correspondiente acuerdo».