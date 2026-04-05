Lunes cargado en Casa Rosada: Javier Milei recibirá a Kast y Adorni encabezará una reunión de Gabinete

El presidente Javier Milei recibirá este lunes desde las 10 en la Casa Rosada a su homólogo chileno, José Antonio Kast, en lo que será el primer viaje oficial al exterior del mandatario trasandino desde que asumió el poder el 11 de marzo último.

La reunión busca consolidar una alianza política en la región entre dos presidentes muy cercanos en lo ideológico, y ambos con posiciones muy cercanas al Gobierno de los Estados Unidos que encabeza Donald Trump.

La visita de Kast a la Argentina tiene como objetivo reforzar una tradición diplomática entre ambos países: los presidentes chilenos suelen elegir Buenos Aires como su primer destino internacional tras asumir el cargo.

Así ocurrió también con Gabriel Boric, quien visitó Buenos Aires pocas semanas después de iniciar su mandato, durante la presidencia de Alberto Fernández.

El encuentro entre Milei y Kast inicia una etapa bilateral de coincidencias que deja atrás las tensiones que caracterizaron las relaciones entre ambos gobiernos, durante el mandato del centroizquierdista Boric en Chile.

Tanto Milei como Kast sostienen una posición en defensa de la visión económica liberal y coinciden en temas como inmigración, seguridad, y reducción del aparato estatal y participan de la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC).

Kast llegará a la Argentina este domingo por la noche junto a una comitiva integrada por el canciller Francisco Pérez Mackenna; la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert; el ministro de Obras Públicas, Martín Arrau; la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Estévez; y el dirigente del partido Unidad Democrática Independiente (UDI), Juan Antonio Coloma.

Con información de Noticias Argentinas.

Con el aval de Milei, Adorni reúne al Gabinete en Casa Rosada para resistir las denuncias por su patrimonio

En medio de un clima político de fuerte tensión, el Gobierno nacional buscará mostrar unidad y darle un nuevo impulso a su gestión. Autorizado expresamente por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni convocó a los ministros a una cumbre oficial en la Casa Rosada. El encuentro se realizará este lunes al mediodía con la firme intención de ganar la conversación pública en el inicio de la semana.

La esperada reunión intentará imprimirle un nuevo aire al oficialismo luego de días sumamente complejos para el ministro coordinador. La figura de Adorni quedó en el centro de la polémica tras recibir severas denuncias por enriquecimiento ilícito que dispararon investigaciones sobre su patrimonio.

Aunque no confirmaron asistencia perfecta, en el entorno del funcionario esperan la presencia de la gran mayoría de los miembros del equipo de trabajo.

Según la información publicada por el portal Infobae, el propio jefe de Estado le sugirió a su funcionario que organice la reunión y sentenció: «Tome el mando y convoque». A pesar de haber dado la orden, aún se desconoce si asistirá a la misma: desde Infobae reportaron que el mandatario ya avisó que no estará presente en la mesa de diálogo, mientras que desde Noticias Argentinas trascendió que estará junto a su círculo rojo.

Esta será la primera cumbre general desde el pasado 24 de febrero, marcando el reencuentro de los referentes tras el reciente y accidentado acto por Malvinas.