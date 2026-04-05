Caputo minimizó los créditos millonarios del BNA a funcionarios y oficialistas: «Nada ilegal y mucho menos inmoral»

El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, defendió este domingo el otorgamiento de créditos hipotecarios del Banco Nación (BNA) a funcionarios y legisladores de La Libertad Avanza. El titular del Palacio de Hacienda se pronunció en medio del pedido de investigación que impulsó la oposición en el Congreso durante la última semana.

En una entrevista con La Nación+, el ministro minimizó las sospechas detrás de los créditos millonarios sobre la incompatibilidad en la función pública y aseguró: «No hay nada ilegal y mucho menos inmoral».

En este sentido, reveló que él mismo incentiva su uso al recomendarle a todo el mundo que aproveche esta oportunidad única.

Las declaraciones del ministro llegan luego de que el diputado socialista Esteban Paulón exigiera explicaciones al Poder Ejecutivo por los elevados montos adjudicados a dirigentes oficialistas.

Entre los casos más resonantes figuran el secretario de Finanzas, Federico Furiase, y el director del BICE, Felipe Núñez, con créditos que rondan los 370 millones de pesos.

Asimismo, según informó La Política Online, Sharif Menem –el sobrino de Lule y Martín Menem- sacó un crédito del Banco Nación por 357 millones de pesos a sus 24 años, luego de haber ingresado a trabajar como secretario en el Congreso en el 2024.

Para defender este accionar, Caputo aseguró que las condiciones son iguales para todos los clientes y precisó: «Las tasas, los plazos y los montos son los mismos».

A su vez, el funcionario aprovechó para respaldar fuertemente al jefe de Gabinete tras las recientes denuncias por presunto enriquecimiento ilícito: «Opino bárbaro de Adorni».

Caputo anticipó un repunte de la inflación por la guerra en Medio Oriente y el comienzo de clases

En otro tramo del reportaje, el ministro reconoció que la inflación de marzo registrará un incremento producto del inicio de clases y el impacto de la guerra en Medio Oriente sobre los combustibles. De esta forma, convalidó las estimaciones de las consultoras privadas que ubican la variación del IPC por encima del 3%.

Pese a este nuevo repunte de los precios y una posible baja en la actividad, insistió en que los números generales de la macroeconomía reflejan una fuerte mejora.

El titular de la cartera económica cuestionó duramente el relato opositor sobre la crisis y argumentó: «Tratan de instalar que hay una megarecesión en un momento en que el consumo está en un pico histórico«.

Sobre los resultados de la Ley de Inocencia Fiscal, confió en que finalmente los argentinos sacarán los dólares del colchón pese a la reticencia de los bancos. Sin embargo, advirtió que los mercados y los ahorristas aún le temen a una eventual vuelta del kirchnerismo, un escenario que calificó directamente como el infierno.

Por otra parte, el funcionario analizó la baja real de la recaudación que lleva ocho meses consecutivos y la atribuyó principalmente a la eliminación del Impuesto PAIS. «Si vos mirás el impuesto a los débitos y créditos, ese sigue exactamente a la inflación», describió.

No obstante, reconoció -aunque de forma indirecta- que la pérdida de puestos de trabajo formales desde el inicio de la gestión libertaria tuvo un efecto negativo para las arcas del Estado.

Sobre su vínculo con el investigado jefe de Gabinete, quien enfrenta cuestionamientos por viajes y propiedades no declaradas, el economista afirmó tajantemente: «Opino bárbaro de Adorni».

Pettovello echó a su jefe de Gabinete por la polémica de los créditos del Banco Nación

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, le solicitó la renuncia a su jefe de Gabinete, Leandro Massaccesi, en una decisión preventiva tras conocerse que el funcionario accedió a un crédito hipotecario del Banco Nación.

La medida fue adoptada este 3 de abril y, según explicaron desde el entorno de la funcionaria, responde a un protocolo interno de “tolerancia cero” frente a cualquier situación que pueda generar sospechas o controversias dentro del ministerio.

Leandro Massaccesi —hijo de Horacio, exgobernador de Río Negro— había tomado un préstamo cercano a los 420 millones de pesos, de acuerdo a la información difundida por el periodista Manu Jove, quien detalló que el ahora exfuncionario figuraba en una lista de dirigentes que accedieron a líneas crediticias de la entidad estatal.

La diputada libertaria por Río Negro, Lorena Villaverde, también quedó en el ojo de la tormenta. Desde LN+ difundieron un informe en el que se señala que habría accedido a un crédito hipotecario por 218 mil dólares. La funcionaria de La Libertad Avanza se suma al escándalo de los créditos del Banco Nación.