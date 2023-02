Macri celebró la intención de Larreta y Vidal de buscar ser presidentes: «creo en la competencia»

«Celebro y apoyo que Horacio haya presentado oficialmente su precandidatura. Yo creo profundamente en la competencia. Creo que de la tensión que produce la voluntad de ganar, siempre salimos favorecidos. Esto aplica a la oportunidad de una candidatura, a la competencia deportiva, a la lucha de los productos por liderar el mercado, a la competencia por la innovación, o al esfuerzo silencioso de un estudiante para tener las mejores notas y ganar una beca». De esta manera opinó el expresidente Mauricio Macri, referente de la oposición, tras conocerse la intención del jefe de Gobierno porteño, Rodríguez Larreta, de avanzar camino a las PASO.

«Los dirigentes del PRO se presentan ahora dispuestos a competir de forma transparente, para que sean los votantes quienes decidan quién será su representante. Como fundador del espacio, me siento orgulloso de esta energía. Confiemos en la competencia y en los ciudadanos», agregó.

«Gracias por tu confianza de siempre»

En consonancia con ese espíritu competitivo, horas antes había mostrado su encuentro con María Eugenia Vidal, que apunta al mismo objetivo presidencial. «Es alentador saber que contamos con competidores comprometidos y serios como ella», había manifestado.

La diputada nacional inauguró sus nuevas oficinas en el barrio porteño de Retiro, donde establecerá su comando de campaña con vistas a las elecciones de este año. «Gracias Mauricio por acompañarnos hoy y por tu confianza de siempre. Este equipo trabaja todos los días por los que no bajan los brazos, por los que no se conforman, por los que no se resignan a vivir con miedo, y por los que creen que con esfuerzo y trabajo, podemos ser mejores», dijo Vidal a través de sus redes sociales y en un comunicado de prensa.

Disputa con Bullrich y Larreta

Acerca de una posible disputa electoral interna con el alcalde porteño y la titular del PRO, Patricia Bullrich, Vidal dijo que «la competencia es buena mientras sea sana y podamos discutir ideas y proyectos», en el marco de una rueda de prensa que brindó esta mañana, antes de visitar las ciudades santafesinas de Venado Tuerto y Rufino, ambas gobernadas por referentes de JxC.

Yendo un poco más allá, anticipó que «si Mauricio es candidato, yo no voy a competir». «Él tiene un liderazgo sobre el Pro y sobre cada uno de nosotros, nos ayudó a crecer a todos», opinó.

«Siento que si él quisiera competir no es el camino que yo seguiría, competir con él. Pero fuera de eso, si él no decide competir, definiremos la candidatura más cerca del cierre de listas», subrayó. Evitó confrontar con los contendientes internos de su espacio, ya que «respeto mucho a los dos» porque -dijo- «somos equipo».

Foto: Captura.